Usa, Joe Biden è positivo al Covid, con sintomi "molto lievi"

Il presidente Usa Joe Biden è positivo, con sintomi lievi, al Covid

Joe Biden, il presidente Usa, è risultato positivo al Covid. Lo ha riferito la Casa Bianca in una nota, spiegando che Biden ha sintomi "molto lievi" e "ha iniziato a prendere il Paxlovid".

"Seguendo le linee guida del Cdc (Centers for Disease Control and Prevention, organismo di controllo sulla sanità pubblica degli Stati Uniti d'America, ndr) sarà in isolamento alla Casa Bianca e continuerà a svolgere i suoi compiti".