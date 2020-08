Usa, Kamala Harris ha accettato la nomination quale Vicepresidente con Biden

Kamala Harris nell’accettare la sua nomination alla vicepresidenza al fianco di Joe Biden ha ricordato la madre ‘venuta dall’India all’età di 19 anni per seguire il suo sogno di curare il cancro. In California , all’Università, conobbe mio padre venuto dalla Giamaica a studiare economia. Nelle strade di Oakland e Berkeley ho visto quello che John Lewis chiamava i grandi problemi della gente’.

Poi la senatrice ha toccato il tasto del razzismo e degli americani morti per questo. ‘Non c’è vaccino per il razzismo. Dobbiamo lavorare molto per questo problema, per George Floyd, per Breonna Taylor, per la vita di troppe altre persone, per i nostri figli e per tutti noi. Lavorare per avere la stessa giustizia di fronte alla legge’.

Ha poi ricordato tutte le donne che hanno lavorato per regalare a tutte il diritto di voto e di democrazia, come Mary Church Teller, Fannie Lou Hamer o Diane Nash.

Formalmente la nomination è stata data a Kamala dalla sorella Maya, dalla nipote Meena e dalla figliastra Ella Emhoff. Maya nel darle l’onore ha detto 'Ti amo e ti ammiro e sono così orgogliosa così come lo sarebbe nostra mamma che non è qui a vedere la prima donna nella storia in questo incarico. Con la tua forza, la tua integrità, la tua intelligenza e il tuo ottimismo, tutti valori che ci ha trasmesso. Tutti noi siamo così eccitati di condividere con te il mondo nel tuo incarico di Vicepresidente degli Stati Uniti d’America’.