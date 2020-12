Usa, Kamala Harris sceglie tutte donne per il suo staff

Kamala Harris ha annunciato nuove nomine per la prossima Casa Bianca, tra le quale la sua prossima capo

dello staff, Tina Flournoy, che in passato ha avuto lo stesso incarico con Bill Clinton. La vice presidente eletta ha infatti sottolineato "la grande esperienza e conoscenza" di Flourney e la sua "carriera

piena di successi nella settore pubblico".

Harris poi ha scelto un'altra donna, Nancy McEldowney, ex ambasciatrice, come suo consigliere per la Sicurezza Nazionale, e Rohini Kosoglu, che è stata una dei consiglieri della campagna Biden-Harris, come consigliere per la politica interna. Continua quindi ad allargarsi la squadra di donne alla Casa Bianca di Biden, dopo che Harris aveva già scelto Symone Sanders come principale consigliere e portavoce, e Ashley Etienne come capo della sua comunicazione.

Il presidente eletto Biden, da parte sua, ha annunciato che avrà una squadra di tutte donne per la comunicazione, guidata dalla portavoce Jen Psaki e la direttrice della comunicazione Kate Bedingfield.