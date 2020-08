Usa, Kimberly Guilfoyle la nuova stella del cerchio magico di Donald Trump

Kimberly Guilfoyle, un avvocatessa bella e grintosa, ha caricato di energia la prima giornata della Convention Repubblicana con il suo intervento tutto nazionalistico e mirato ad un unico obiettivo: mai i democratici alla Casa Bianca. La signora, 51enne, non è pero’ soltanto un avvocato con una carriera nel Dipartimento Legale di San Francisco e una conosciuta analista finanziaria in differenti reti televisive come Fox News e CNN ma pure, e l'aspetto non è di poco conto, è la fidanzata del primogenito del Presidente.

Con una capacità di tenere la scena e un forte discorso nazionalistico, pur in un auditorio mezzo vuoto, è riuscita ad entrare via video nei cuori repubblicani che ancora battono a mille per Donald Trump.

Guilfoyle, che attualmente si occupa anche della parte finanziaria della campagna del Presidente, è figlia di migranti portorichegni e islandesi, sposata cinque anni con il democratico Gavin Newsom, allora sindaco di San Francisco e successivamente Governatore della California.

Poi l’incontro con Donald Trump Jr, la relazione e ieri un punto di attenzione nella Convention.

Il discorso è iniziato con un attacco frontale al ticket dem, Joe Biden e Kamala Harris, per la Guilfoyle due socialisti che hanno disegnato differenti scenari su come potrebbero cambiare il Paese. Sotto la loro guida ‘ vogliono aprire le frontiere, chiudere le scuole, dare un’amnistia pericolosa e il lavoro in mani cinesi, mentre si arricchiranno’.

Ma lo scenario iniziale rispetto alla seconda parte del discorso non è stato nulla. Infatti ricordando le sue origini portorichegne l’avvocato ha paragonato la visione socialista di Biden con quella dei Paesi latino americani governati da socialisti ‘le stesse politiche socialiste che hanno distrutto il Venezuela e Cuba non devono avere spazio nelle nostre scuole e nelle nostre città’. E poi un attacco indiretto al suo ex sposo ‘se volete vedere il socialismo di Biden e Harris basta che guardiate alla California’.

'Il Presidente-ha chiuso il discorso la Guilfoyle-è il leader che andrà a ricostruire la promessa americana e si assicurerà che ogni americano possa raggiungere l’American dream’.

E alla fine Donald Trump Jr è salito sul palco e con un saluto ‘pugno a pugno’ ha firmato il via libera alla nuova stella del cerchio magico di Donald Trump.