Usa, la California colpita da incendi, dal Coronavirus e mancanza di corrente

n estate in California molti vivono con le valige pronte in caso che i soliti incendi forestali richiedano di evacuare velocemente.

Ed infatti anche quest’anno lo Stato, già martoriato dalla pandemia da Coronavirus, è stato colpito nella Regione del Nord da due grandi incendi attivi da una settimana. Le fiamme hanno già raggiunto circa mezzo milione di ettari di foresta e 1200 abitazioni. E il dilemma per i californiani di quelle zone è doppio: meglio chiudersi in casa e rischiare il fuoco e i fumi o uscire di casa , liberarsi del fuoco e rischiare il Coronavirus?Epidemia che ha messo lo Stato al primo posto per numero di contagi, 682000 mentre le vittime sono 12418.

La minaccia di ogni anno è che il vento e il clima secco possano moltiplicare lo svilupparsi delle fiamme. Nella stagione infatti sono spesso presenti tormente elettriche senza pioggia ma con forti venti che alimentano naturalmente il fuoco. Dal 15 di agosto ci sono stati sette vittime e oltre 100000 persone evacuate.

Da quattro anni, in consecutiva, gli incendi in California si presentano puntuali nella stagione estiva e distruggono boschi e villaggi. Nel passato gli incendi nascevano da cause esterne come le torri elettriche, scintille improvvise, l’incuria involontaria o volontaria di alcuni cittadini. Ora in quest’anno ‘difficile’ gli incendi sono stati prevalentemente attribuiti alla natura: in 72 ore, nel passato fine settimana, sono caduti nell’area qualcosa come 12000 fulmini.

La gravità del problema è stata posta in evidenza dal Governatore della California, il democratico Gavin Newsom, che ha ricordato come nell' anno passato, nelle medesime zone, si erano avuti 4300 incendi che hanno distrutto 22600 ettari di foresta. Quest’anno sono stati registrati, fino ad ora, 7000 incendi che hanno bruciato quasi mezzo milione di ettari di foreste.

‘Se non credete al cambio climatico venite a visitare la California’ ha detto preoccupato il Governatore che sa perfettamente come la stagione delle tormente elettriche e delle alte temperature continuerà ancora per varie settimane.

Di fronte alla vastità degli incendi i 14000 vigili del fuoco sono, purtroppo, insufficienti.

Quest’anno si stanno sviluppando due incendi, considerati il secondo e il terzo più grandi per vastità nella storia dello Stato. Entrambi si stanno sviluppando in zone vicine alla Regione di San Francisco. Uno sta crescendo nella zona vinicola di Napa, nelle contee di Sonoma e Lake e ha già distrutto 130000 ettari . Il secondo, che sta minacciando ben 137000 ettari, si è sviluppato a est di San Josè nelle Contee di Santa Clara, Alameda e San Joaquin. Il fumo è arrivato alla famosa Silicon Valley. Al momento, secondo le informazioni dei vigili del fuoco, solo un 22% del fuoco è stato controllo.

La preoccupazione adesso non è soltanto per il fuoco ma pure per il fumo che comincia a toccare città metropolitane del calibro di San Josè e San Francisco. Fumo e Coronavirus non sembrano essere un’accoppiata favorevole alla salute. Infatti , secondo i ricercatori dell’Università della California, l’inalazione di fumo debilita pesantemente il sistema immunologico ed espone il corpo umano al rischio di diverse malattie tra cui l’infezione da Covid-19. Oltre che colpire persone già deboli dal punto di vista respiratorio.

E, se Coronavirus e incendi non bastassero ai poveri californiani, in alcune zone si sono avuti pure dei blocchi della corrente elettrica che hanno colpito 30000 persone. La compagnia del servizio ha dichiarato che il fatto è stato causato dalle alte temperature e dall’uso contemporaneo di una grande quantità di apparecchi di condizionamento che , negli Stati Uniti vanno sempre al massimo.

Insomma per la California un’estate tutta da dimenticare.