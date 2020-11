Usa, la schizofrenica Amministrazione Trump puo’ solo danneggiare l’America

L’ Amministrazione Trump sta assumendo, giorno dopo giorno, le caratteristiche di un regime allo sbando con i suoi test di lealtà ai supporter, gli attacchi destabilizzanti alla catena di comando militare, una volontà di non riconoscere la realtà e la pretesa sempre più schizofrenica di vittoria politica.

Dall’altra parte il Presidente eletto appare molto fiducioso, continua a lanciare messaggi di unione , di calma in un caos crescente in cui i repubblicani ancora ripetono di non voler riconoscere la vittoria democratica. Un fatto gravissimo per le tradizioni americane e per l’immagine dell’America nel mondo.

Biden risponde ai tanti messaggi dei leader dei principali Paesi alleati mentre Trump, chiuso nel bunker della White House, twitta a raffica e scatena la sua ira sul Capo del Pentagono licenziato via internet.

Nonostante Trump stia consapevolmente negando l’accesso e il finanziamento dei fondi previsti dalla Costituzione al Presidente entrante Biden sta cominciando ad operare ripetendo ‘Non vediamo nulla, francamente, che ci rallenti’.

Già il Dipartimento di Sicurezza Nazionale ha respinto le accuse secondo cui molte schede erano afferenti a persone decedute.

Ma adesso in questa dimensione virtuale, una sorta di universo parallelo, in cui Trump e i suoi uomini si sono messi per non vedere l’evidenza , è nato un messaggio che ha quasi del ridicolo. Il Segretario di Stato Mike Pompeo ha detto che ‘Ci sarà una transizione graduale a una seconda amministrazione Trump’.

Di fronte a questa ennesima ‘fake’ Joe Biden continua a rispondere con estrema calma ed ha rifiutato l’idea di portare avanti un’azione legale per sbloccare i fondi dedicati alla transizione perchè si sente fiducioso che il processo andrà avanti da solo.

Inoltre ha descritto il comportamento di Trump dal giorno delle elezioni come ‘imbarazzante che non lo aiuterà ad avere negli americani dei buoni ricordi’. E per quanto riguarda l’accettazione dei repubblicani alla vittoria Biden si è dimostrato ancora molto fiducioso affermando che ‘erano intimiditi dal Presidente ma adesso la accetteranno’.