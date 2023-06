Usa, le sette accuse "pesanti" a Trump: rischia fino a 20 anni di galera

Trump, sette capi d'accusa per l'ex Presidente

“Sette capi d’accusa per crimini e reati federali con pene detentive potenzialmente gravi come l'ostruzione alla giustizia o la violazione della legge sullo spionaggio”, ha spiegato Jim Trusty, l’avvocato di Donald Trump, ai media parlando della convocazione richiesta al suo illustre cliente dal Dipartimento di Giustizia per martedì prossimo.

Un pacchetto “pesante” che potrebbe sbarrare la corsa alla Presidenza del 2024. Alcuni di questi crimini erano già noti in quanto indagati nel registro di Mar-a-lago, la villa del tycoon a Palm Beach in Florida. Altri non erano ancora conosciuti. Trump con questa citazione è riuscito, “obtorto collo”, a diventare il primo ex presidente incriminato per crimini federali nella storia degli Stati Uniti. Il legale ha spiegato i termini della citazione che riguarderebbe sette accuse. Tutte rientrerebbero in una più ampia accusa di spionaggio. Ma non solo quella perchè, sempre Trusty, ha confermato come il verbale comprenderebbe anche ipotesi di associazione a delinquere, ostruzioni alla giustizia, false dichiarazioni e pure un’accusa di cospirazione.