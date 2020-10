Usa, Lisa Montgomery sarà giustiziata. Prima volta per una donna dopo 67 anni

Per la prima volta in 67 anni gli Stati Uniti giustizieranno una donna. Lo ha reso noto il Dipartimento di Giustizia. A salire sul patibolo, in Indiana l'8 dicembre prossimo, sarà Lisa Montgomery che nel 2004 si rese responsabile di un crimine particolarmente efferato: nel 2004 strangolò una donna incinta nel Missouri per poi aprirne il grembo e rapire il feto. I suoi avoccati hanno sempre detto che la donna soffre di psicosi e danni cerebrali dovuti alle percosse subite da piccola. L'ultima donna ad essere giustiziata dal governo Usa era stata Bonnie Heady, morta in una camera a gas nel Missouri nel 1953: insieme al fidanzato alcolista e tossicodipendente, aveva rapito e ucciso Bobbie Greenlease, il figlio di appena 6 anni e avuto in tarda età da un ricco magnate automobilistico di Kansas City, un altro delitto che lasciò sotto shock l'America.