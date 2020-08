Usa, morto a 71 anni Robert Trump fratello minore del Presidente

E’ morto ieri Robert Trump, il più giovane dei fratelli del Presidente americano, a 71 anni.

‘Non era solo mio fratello, era il mio migliore amico, mi mancherà molto ma ci incontreremo ancora. La sua memoria rimarrà per sempre nel mio cuore. Robert ti amo, riposa in pace’, così le parole di Donald Trump subito dopo la morte del fratello.

Fratello che il Presidente avete visitato in ospedale a New York il giorno prima.

Robert era il quinto dei 5 figli di Fred C.Trump ed era considerato il più tranquillo di tutti. Uno che era felice di stare lontano dai riflettori.

Il giovane Robert si era laureato alla Boston University ed era entrato nel mondo della finanza a Wall Street dopo aver seguito il business immobiliare di famiglia della Trump Organisation.

Era nel board della ZeniMax Media. Nel libro dell’1987 ‘L’arte del business’ Trump dice del fratello ‘Robert è pacato e alla mano ma molto talentuoso ed efficace’.

Ed ancora Donald sul fratello 'Penso debba essere difficile avermi come fratello, ma Robert non ha mai detto nulla al riguardo e siamo molto vicini, è sicuramente l'unico ragazzo nella mia vita che io abbia mai chiamato tesoro. Robert va d'accordo con quasi tutti, il che è fantastico per me, dato che a volte devo essere io il cattivo’.

A livello politico Robert Trump, a differenza di altri membri della famiglia, è sempre stato il supporter numero uno del Presidente.