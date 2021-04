Usa, poliziotto uccide afroamericano in North Carolina

Andrew Brown Jr. è il nome dell'ennesimo afroamericano ucciso dalla polizia americana, questa volta ci troviamo a Elizabeth City, in North Carolina, e il poliziotto avrebbe dovuto solo eseguire un mandato di perquisizione. Lo riporta l'Associated Press. Lo sceriffo Tommy Wooten II ha riferito che l'agente, suo vice, indossava una telecamera a corpo ma non ha spiegato quanti colpi sono stati sparati né fornito altri dettagli. Sul posto, dopo la morte di Brown, si è subito assiepata una folla di decine di persone. Secondo Wavy-Tv, Brown aveva cercato di fuggire in automobile e l'agente aveva sparato più di un colpo contro il veicolo. Un proiettile sarebbe passato attraverso il lunotto posteriore.

Secondo quanto riferito dai media locali, il consiglio comunale di Elizabeth City è statto convocato d'urgenza. Circa 100 persone si sono riunite di fronte al municipio, alcuni dei quali amici di Brown, chiedendo risposte e giustizia. "Ci sono molte persone ferite nella nostra città", ha detto il consigliere Gabriel Adkins, rappresentante del quartiere della città dove è avvenuta la sparatoria.

"Vogliamo solo ricordare a tutti di mantenere la calma", ha aggiunto, chiedendo alle persone di fidarsi dello State Bureau of Investigation. I funzionari di polizia hanno fornito pochi dettagli sulla sparatoria, dicendo che l'Ufficio investigativo statale ha in mano l'indagine. La sparatoria in North Carolina arriva meno di 24 ore dopo che l'ex ufficiale di polizia di Minneapolis Derek Chauvin è stato condannato per omicidio nel caso di George Floyd.