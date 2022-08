Usa, postina sbranata da un branco di cani. L'assalto improvviso e letale

Postina uccisa dai cani. Nel 2021 negli Usa ben 5400 aggressioni simili

Dramma in Florida negli Stati Uniti, una postina di 61 anni è stata uccisa da un branco di cinque cani, letteralmente sbranata viva. L'assalto è avvenuto Interlachen Lakes Estates, dopo che la donna era rimasta a piedi per un guasto all’auto. Gli abitanti hanno raccontato di aver sentito le urla di Pamela Jane Rock, e di averla vista a terra, con i cani che le stavano sopra. Portata in ospedale, la postina è morta. Dalle indagini è risultato che i cani erano scappati da un’area recintata. Gli animali protagonisti dell’aggressione sono stati individuati, sequestrati e sottoposti a eutanasia.

Il grave episodio ha portato alla luce un’emergenza che riguarda il lavoro di postino che, contrariamente a quello che si può pensare, negli Stati Uniti è una professione a rischio: nel solo 2021 sono stati 5.400 i postini che hanno subito aggressioni dai cani. Solo in Florida sono stati 201, ma è la California a guidare questa drammatica classifica con 656 attacchi registrati l’anno scorso. Segue il Texas con 368. La città con il maggior numero di episodi è Cleveland, in Ohio: nel solo 2021, sono stati aggrediti 58 postini.