Usa, sondaggisti cauti: "Trump non ha già vinto", "motiverà chi a Dx non vota"

Usa, le conseguenze elettorali dopo l'attentato a Trump. I sondaggisti si dividono

L'attentato ai danni di Donald Trump in Pennsylvania rischia di avere anche conseguenze elettorali. In molti sostengono che il tentato omicidio del tycoon e la sua immediata reazione con il pugno alzato e il grido "combattete", rappresenti il classico colpo del ko per il suo contendente, il presidente Joe Biden o chi lo sostituirà. Visto che tutti i nomi dei possibili candidati dei dem, in caso di passo indietro di Biden, non scaldano. Ma invece, a sorpresa, i sondaggisti si mostrano cauti. "Io sarei cauto, Trump non ha già vinto. La campagna elettorale - sostiene Lorenzo Pregliasco di YouTrend a Il Corriere della Sera - è ancora lunga, mancano quattro mesi. L’attentato di per sé è un fatto dirompente e Trump da vero animale politico, con istinto fenomenale e presenza di spirito, ha subito reagito, rialzandosi in piedi sul palco del comizio con l’orecchio sanguinante e il pugno in aria, gridando ai suoi "combattete!", potentissimo slogan per il prosieguo della campagna. Ora ci vorranno 3-4 giorni per valutare correttamente l’effetto su i comportamenti di voto".

"Stiamo ragionando a caldo, non abbiamo ancora dati da elaborare, è troppo presto per dire che effetto avrà l’attentato in Pennsylvania — si mostra prudente anche Antonio Noto, il sociologo che da più di dieci anni effettua per la Rai exit poll e proiezioni —. Di sicuro - prosegue Noto a il Corriere - non ne avrà nessuno se Biden deciderà di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca, in questo caso la sfida con Trump ripartirebbe da zero a zero. Ma anche se il presidente resterà al suo posto, malgrado la preoccupante defaillance, nessun democratico voterà mai per The Donald. Piuttosto l’attentato potrebbe spingere gli altri a votare, cioè quelli tra i repubblicani che stavano già pensando invece di astenersi". I sondaggisti concordano su un aspetto. "Se l’attacco di Butler rimarrà un episodio isolato, l’eco di questa notizia fatalmente pian piano si spegnerà e avrà un effetto blando sul voto di novembre".