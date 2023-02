Usa, sparatoria in un campus in Michigan. Ci sono 3 morti e 5 feriti

Tre morti e cinque feriti: è il bilancio della sparatoria avvenuta alle 20.30 ora locale, le 2.30 in Italia, nel campus dell'università statale del Michigan (Msu). L'uomo responsabile della sparatoria si è suicidato: lo ha reso noto in un tweet la Polizia di Stato del Michigan (Msp).

L'uomo aveva aperto il fuoco nella Berkeley Hall, nel campus di East Leaning, tra le 20.15 e le 20.30. Circa un'ora dopo, ha sparato nei pressi di una palestra a un chilometro dal campus dove è avvenuta la prima sparatoria.

🚨#BREAKING: Chaotic scenes at Michigan State University as heavily-armed police search for active shooter⁰⁰📌#EastLansing | #Michigan



Watch as terrifying video as dozens, of Students run for their lives as a Active shooter fires multiple rounds around the Michigan State… https://t.co/SctzoIFFzY pic.twitter.com/mNnWKLzN2N