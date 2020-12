Usa, Time: schiaffo a Trump. Sono Biden e Harris le "persone dell'anno" 2020

La prestigiosa rivista americana "Time" non ha dubbi. Le persone dell'anno 2020 sono Joe Biden e Kamala Harris, presidente eletto e sua vice. Schiaffo a Trump, sconfitto. Niente da fare anche per il virologo della Casa Bianca, Anthony Fauci, che anche lui era tra i finalisti. Il riconoscimento, annunciato dal cantautore Bruce Springsteen alla fine di uno speciale di un’ora su Nbc, è il primo che viene assegnato dal celebre magazine a un presidente eletto e a un suo vice, che si conquistano così l’ambita copertina. Il ticket ha segnato una storica vittoria nelle presidenziali del 3 novembre: Biden è stato il candidato che ha raccolto più voti nella storia degli Stati Uniti, mentre Harris è diventa la prima donna, per di più di colore e con origini sudasiatiche, a occupare la poltrona di vice.

“Per aver cambiato la storia americana - ha scritto il direttore del Time, Edward Felsenthal - per aver mostrato che le forze dell’empatia sono più grandi delle furie della divisione, per aver condiviso una visione di guarigione in un contesto di sofferenza mondiale, Joe Biden e Kamala Harris sono le Persone dell’Anno 2020”. Il Ceo di Zoom, Eric Yuan, è stato nominato, invece, uomo d’affari dell’anno. La video chat di gruppo da lui creata si è rivelata strumento utile e popolare in piena pandemia da Covid. Quest’anno, in finale erano arrivati il presidente uscente Donald Trump, i movimenti per la giustizia razziale, il virologo più famoso d’America Anthony Fauci e gli operatori sanitari in prima linea contro il Covid-19. Dal 1928, il magazine attribuisce questo titolo a personalità o movimenti che "hanno avuto la più grande influenza sugli eventi dell'anno, nel bene o nel male". Il riconoscimento è stato per anni chiamato "uomo" o "donna" dell'anno e dal 1999 diventato "persona dell'anno". Nel 2019 il Time ha incoronato la giovane attivista per l'ambiente Greta Thunberg.