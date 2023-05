Usa, Trump condannato per abuso sessuale: 5 mln di dollari a Jean Carroll

Usa, Trump colpevole: maxi risarcimento. Abuso e diffamazione

Donald Trump è stato ritenuto colpevole. La giuria di Manhattan ha emesso la sentenza sul caso Jean Carroll, ex giornalista e scrittrice. L'ex presidente Usa, secondo la Corte, ha abusato sessualmente della donna ma non è provata la "penetrazione", per questo è caduta l'accusa di stupro. Il tycoon, che ambisce a tornare alla Casa Bianca nel 2024, - si legge sul Corriere della Sera - dovrà pagare 5 milioni di dollari all'ex giornalista che lo ha accusato di averla stuprata nel 1996 in un camerino dei grandi magazzini Bergdorf Goodman di Manhattan. Si tratta di circa due milioni di dollari per abusi sessuali e tre milioni per diffamazione, per aver definito sulla piattaforma social "Truth" il caso "un totale imbroglio", "una truffa e una bugia".

"Non ho assolutamente idea di chi sia questa donna. Questo verdetto è una vergogna. Una continuazione della più grande caccia alle streghe di tutti i tempi” E’ il commento di Donald Trump sulla piattaforma social Truth, dopo il verdetto di condanna per abuso sessuale e diffamazione, emesso dalla corte di Manhattan. La donna di 79 anni è uscita sorridente e vittoriosa dal tribunale di Manhattan, stringendo la mano alla sua avvocata Roberta Kaplan, ma ha evitato di rilasciare dichiarazioni.