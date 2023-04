Usa, Trump denuncia il suo ex avvocato: chiesti 500 mln di dollari di danni

Donald Trump fa causa al suo ex legale Michale Cohen: richiesto un risarcimento di 500 milioni di dollari

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha citato in giudizio il suo ex avvocato personale Michael Cohen per aver diffuso false informazioni e per aver violato la riservatezza. A renderlo noto è la stampa americana, secondo cui il magnate chiede 500 milioni di dollari di danni.

La causa, intentata ieri presso un tribunale federale della Florida, accusa Cohen di aver diffuso false informazioni su Trump e di aver violato i suoi obblighi contrattuali nei confronti dell'ex presidente in occasione di dichiarazioni pubbliche, pubblicazioni di libri, serie di podcast e altre apparizioni sui media. Si parla anche di "vasti danni alla reputazione".

Cohen sarà uno dei testimoni chiave nel processo contro Trump per il caso del pagamento della pornostar Stormy Daniels, e ha già testimoniato prima che la giuria incriminasse il tycoon con 34 capi d'accusa per reati commessi nel corso della sua campagna presidenziale. L'avvocato ha detto di aver organizzato il pagamento a Daniels di 130mila dollari in cambio del suo silenzio su una relazione che ebbe con Trump nel 2006.

"Tale condotta impropria, continua e crescente da parte di Cohen, ha raggiunto un proverbiale crescendo e ha lasciato Trump senza altra alternativa che cercare un risarcimento legale", si legge nelle carte depositate in tribunale dai legali di Trump. L'ex presidente chiede un processo con giuria e danni compensativi e punitivi per 500 milioni di dollari.

"Ancora una volta Trump usa il sistema giudiziario come forma di intimidazione nei confronti di Michael Cohen", ha dichiarato Lanny Davis, difensore dell'ex legale di Trump. Davis ha definito "inconsistente" la causa. Trump, secondo l'avvocato di Cohen, è "terrorizzato dai suoi problemi legali e sta tentando di inviare un messaggio ad altri potenziali testimoni che stanno collaborando con i procuratori"