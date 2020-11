Usa, Trump sta lentamente scivolando fuori dalla White House

Nella testa del Presidente Trump l’incubo maggiore rimane sempre la frode elettorale. L’uomo è ancora molto riluttante ad ammettere la sconfitta ma, un po’ per la ragion di stato che non gli permette di andare avanti all’infinito, un po’ per i suggerimenti dei suoi consiglieri, nell’ultima ha fatto un paio di passi importanti verso l’uscita.

Il primo è stato fatto lunedì scorso, quando Trump ha ordinato al Servizio generale dell’Amministrazione (GSA) di dare al team di transizione di Biden tutto il necessario (dai 6 milioni di dollari dei fondi federali ai rapporti di intelligence) per avviare la transizione.

Tuttavia due giorni dopo lo stesso Trump ha insistito sul fatto che sarà difficile per lui ammettere la sconfitta "date le circostanze", oltre a non volere, per il momento, partecipare all'insediamento di Biden il 20 gennaio.

"Lascerò la Casa Bianca, senza dubbio, e lo sapete", ha detto ai giornalisti quando gli è stato chiesto cosa farebbe se il Collegio elettorale confermasse Biden, "ma se lo fanno, commetteranno un errore", ha aggiunto. “Ma penso che succederanno molte cose fino al 20 gennaio. Molte cose. È stata scoperta una massiccia frode. Siamo come un Paese del terzo mondo ”. E tutto questo senza presentare alcuna prova delle irregolarità denunciate.

Il secondo è stato fatto durante il Thangiving Day, la Festa del Ringraziamento, per gli americani una festa più sentita dello stesso Natale. Trump ha annunciato che lascerà lo Studio Ovale se il Collegio Elettorale voterà a favore del suo rivale democratico.

I delegati del Collegio Elettorale si riuniranno il 14 dicembre per sancire ufficialmente la vittoria di Biden, che nel voto popolare supera Trump di oltre sei milioni di voti e in voti elettorali, di 306 (molto più dei 270 richiesti da dichiarare presidente) davanti al 232 del repubblicano.

Trump si recherà in Georgia la prossima settimana per sostenere i candidati repubblicani al Senato, affrontando la decisiva ripetizione parziale delle elezioni che si terranno a gennaio, in cui si gioca il controllo della Camera Bassa.

Rispetto agli anni scorsi Trump non ha visitato le truppe statunitensi all'estero, ma ha fatto solo una video conferenza con i comandanti militari della Casa Bianca.

E poi ha continuato a giocare a golf.