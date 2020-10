Usa, un afroamericano ucciso dalla polizia durante gli scontri a Filadelfia

Usa: la polizia uccide un afroamericano

A Filadelfia, in Pennsylvania, è stata una notte di scontri e violenza. Gli agenti di polizia hanno ucciso a colpi di pistola Walter Wallace, un afroamericano di 27 anni. Il bilancio degli scontri è di almeno trenta agenti feriti, riporta la Nbc. Le nuove manifestazioni di indignazione arrivano in un anno caratterizzato dall'uccisione per mano della polizia di George Floyd e dal conseguente indignazione guidata dal movimento dei Black lives matter.

Gli agenti erano intervenuti dopo la segnalazione della presenza di un uomo armato di coltello. Hanno dichiarato di aver ordinato a Wallace "più volte" di gettare a terra il coltello ma lui ha continuato ad "avanzare verso" di loro. Gli agenti hanno quindi aperto il foco, sparando "più volte", colpendolo al petto e alla spalla, e Wallace è stato dichiarato morto in ospedale subito dopo. Wallace si era sposato di recente e aveva sette figli e uno in arrivo, ha raccontato suo cugino Carnell Hurley che è intervenuto a nome della sua famiglia. È stato colpito davanti a sua madre e suo fratello, ha detto Hurley, secondo il quale Wallace si trovava almeno a "sei metri di distanza" quando gli agenti hanno "sparato una decina di colpi".