Usa, "Un centro di polizia di frontiera non è posto per un bambino"

"Un centro di polizia di frontiera non è un posto per un bambino", ha detto il Segretario alla Sicurezza Nazionale Alejandro Mayorkas. L'amministrazione Joe Biden ha infatti deciso di correggere un’altra delle tante criticità della passata amministrazione. L’ Agenzia Federale impiegherà le risorse per la gestione delle emergenze (FEMA) per aiutare la gestione dell’ arrivo di minori migranti non accompagnati al confine con il Messico. Un’onda che si è moltiplicata nelle ultime settimane e ha saturato il sistema di accoglienza.

Il Department of Homeland Security ha comunicato che il provvedimento sarà previsto per un periodo di 90 giorni, in un momento in cui si rileva un numero record di persone, anche minorenni.

Secondo i dati pubblicati dal New York Times, il numero di bambini e adolescenti detenuti è triplicato nelle ultime due settimane, raggiungendo i 3.250. L'aumento ha riempito le strutture dell'Agenzia delle dogane e della protezione delle frontiere, che non sono strutturate né preparate per accogliere i minori. Sono infatti più strutturati per essere centri temporanei di detenzione per adulti.

Il governo deve fare in modo che i bambini e le loro famiglie arrivino a risolvere ogni singola problematica ma, con la pandemia e i rischi di contagio, il processo si è complicato e, con l'aumento dei migranti, molti sono stati detenuti più a lungo delle 72 ore previste dalla legge come tetto massimo.

Alejandro Mayorkas, il primo latino a capo del dipartimento responsabile per l'immigrazione, ha confermato che l'Amministrazione sta lavorando con il Dipartimento della salute e dei servizi sociali - incaricato di distribuirli tra le famiglie - per soddisfare le esigenze di questi minori, cosa che "è diventata più difficile" a causa delle restrizioni da parte del Covid.

L'arrivo di bambini migranti in fuga dalle miserie e dalle violenze dell'America centrale ha rappresentato una sfida sia per l'amministrazione di Barack Obama che per quella di Donald Trump. Dopo che quest'ultimo ha usato la mano pesante provocando la separazione di migliaia di minori dai loro genitori, l'amministrazione Biden ha promesso un approccio più umano e anche con questo provvedimento sembra voler mantenere le promesse.

In ogni caso il Dipartimento per la sicurezza interna ha sottolineato che la legge sull’immigrazione rimane ancora in vigore "Non è mai sicuro venire negli Stati Uniti attraverso canali irregolari e questo è particolarmente vero in tempi di pandemia", ha detto Mayorkas, aggiungendo: "Per proteggere efficacemente la sicurezza e la salute dei migranti e delle nostre comunità, le persone detenute al confine continuano ad essere rifiutate e restituite ”.

Secondo i dati la polizia di frontiera ha effettuato 100.000 arresti il ​​mese scorso al confine e in questo mese si potranno raggiungere i 130.000. Il 75% dei minori sono adolescenti tra i 15 e i 17 anni.