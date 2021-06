Variante Delta: dopo l'Inghilterra, anche la Scozia rinvia le riaperture

La variante Delta (precedentemente nota come “variante Indiana”) del Covid-19 sta dilagando in Gran Bretagna.

Dopo l'Inghilterra, anche la Scozia rinvia il ritorno alla normalità, inizialmente previsto per il 28 giugno (per i cugini inglesi era il 21).

La Premier Nicola Sturgeon ha annunciato che ci vorranno almeno altre tre settimane di restrizioni: “Data la situazione attuale, nonché la necessità di vaccinare altre persone, è improbabile che alcuna parte del Paese possa abbassare il livello di guardia il 28 giugno".

"Dovremo invece mantere l'attuale livello di allerta per ulteriori tre settimane, così da somministrare entrambe le dosi del vaccino alla maggior parte della popolazione possibile. Per quanto questo contrattempo non sia piacevole per nessuno, vale la pena ricordare che stiamo già osservando misure molto meno severe rispetto solo a qualche settimana fa".

"La situazione attuale non è quella che desideriamo, ma non è un lockdown. E i vaccini, giorno dopo giorno, ci aiutano a cambiare il quadro”.