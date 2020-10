Vaticano-Cina: rinnovato l’accordo sulla nomina dei vescovi per altri due anni

Vaticano- Cina: sì per altri due anni per l’accordo sulla nomina dei vescovi

È stato rinnovato per altri due anni l'accordo tra Cina e Vaticano sulla nomina dei vescovi, entrato in vigore il 22 ottobre 2018. Lo ha riferito il ministero degli Esteri cinese, in un comunicato. "Dopo consultazioni amichevoli", è stato raggiunta un'intesa "per estendere per due anni l'accordo temporaneo", ha precisato il portavoce Zhao Lijan, sottolineando che "le due parti promuoveranno il processo di miglioramento delle relazioni".