Biden: "Israele propone piano di pace, Hamas dica sì"

Biden, Israele propone una roadmap per il cessate il fuoco

"Israele ha proposto ad Hamas una roadmap per il cessate il fuoco" a Gaza. Lo ha detto Joe Biden. Accettando la proposta di un accordo di pace in tre fasi che e' stato presentato da Israele, il futuro sara' migliore per tutti, anche se ci sono delle differenze nelle rispettive posizioni", ha affermato il presidente Usa. "Per mesi si e' chiesto un cessate il fuoco, ora e' il momento per Hamas di permettere che l'accordo si concluda e la guerra finisca", ha spiegato il capo della Casa Bianca.

Brigate Qassam diffondono video con voce ostaggio Argamani

Le Brigate Qassam, ala militare di Hamas, hanno pubblicato un video nel quale si sente la voce di Noa Argamani, ostaggio rapito il 7 ottobre al festival Nova di Beeri. La famiglia ha chiesto che il video - di cui non si sa la data - non sia diffuso in Israele. "Non c'è bisogno di nessun video di propaganda di Hamas per sostenere l'appello al governo di Israele: un accordo deve essere raggiunto per portare a casa ora gli ostaggi", ha detto il Forum delle famiglie dei rapiti.