Venezuela, italiano sospettato di attività illegali: l'uomo è stato liberato dopo il fermo

Liberato l'italiano che è stato fermato in Venezuela

Libero: così l'italiano fermato in Venezuela perché sospettato di attività illegali è stato rilasciato. Lo fanno sapere fonti della Farnesina. Ma che cosa è successo? Ieri 7 gennaio alle 14 circa (le 19 in Italia) la Farnesina ha ricevuto la segnalazione che un cittadino italo-venezuelano, di cui non state ancora diffuse le generalità, era stato fermato attorno alle 11 alla frontiera terrestre colombiana-venezuelana di Cucuta. È stato subito chiesto l'intervento del viceconsole onorario di Tachira e contattato il commissario della polizia diplomatica a Maracaibo. Il connazionale è stato rilasciato alle 16 circa dopo circa cinque ore e mezzo di fermo. La famiglia è stata informata. A quanto si apprende, non sono noti altri casi di connazionali fermati dalle autorità venezuelane.