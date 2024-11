Allarme sicurezza a Gatwick, evacuato un terminal | video

Allarme all'aeroporto londinese di Gatwick per un allarme sicurezza scattato in mattinata. Uno dei terminal è stato chiuso ed i passeggeri in attesa di partire sono stati trasferiti in altre zone dello scalo. Sul posto sono arrivati gli artificieri e gli uomini della Polizia. Lo scalo al momento è ancora chiuso; decine di voli sono stati bloccati.