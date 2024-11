Amsterdam: tifosi israeliani aggrediti da manifestanti pro Palestina | video

È stata una giornata di guerriglia urbana quella di Amsterdam dove i tifosi israeliani del Maccabi, arrivati in Olanda per la sfida di Europa League con l'Ajax sono stati aggrediti, inseguiti, picchiati strada per strada da alcuni ragazzi che sembrerebbero legati a gruppi pro-Palestina.

10 i tifosi feriti, gli altri hanno cercato rifugio nell'hotel dove il governo li ha invitati a rimanere.

Il governo di Tel Aviv ha inviato aerei per rimpatriare i feriti e gli altri tifosi rimasti bloccati mentre il governo olandese ha fatto le proprie scuse ufficiali.