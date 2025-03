Carney, il nuovo premier canadese sfida Trump: "Non saremo mai parte degli Usa"

"Gli americani non commettano errori" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, - Il partito al governo in Canada ha eletto Mark Carney come nuovo leader e futuro primo ministro, al posto di Justin Trudeau. L'ex banchiere centrale 59enne, alle prime armi con la politica, ha ottenuto l'85,9% dei voti battendo l'ex ministro delle Finanze Chrystia Freeland, che ha ottenuto l'8% dei voti. Carney, che diventera' primo ministro nei prossimi giorni, dopo il passaggio di consegne, una volta formato il governo, ha subito preso posizione contro Donald Trump, assicurando in un discorso aggressivo che il suo Paese "vincera'" e "non fara' mai parte degli Stati Uniti, in alcun modo".

"I canadesi sono sempre pronti quando qualcuno lancia il guanto di sfida. Che gli americani non commettano errori. Nel commercio come nell'hockey, il Canada vincera'", ha detto, riferendosi alla rivalita' sportiva tra i due paesi, recentemente ribadita da Donald Trump.