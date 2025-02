Incidente aereo a Philadelphia. Il video dello schianto

Ecco le immagini dello schianto di un aereo da trasporto medico pediatrico a Philadelphia. nel video girato da un abitante della zona si sente il boato dell'aereo in picchiata prima dello schianto sulle case di un quartiere residenziale della città americana, poi l'eplosione e le fiamme.

Diverse case ed auto sono state colpite e distrutte e si teme che oltre alle 6 persone a bordo dell'aereo, tra cui un bambino che era in cura, ci siano altri morti tra gli abitanti delle case colpite. L'aereo era decollato da pochi secondi. Un'inchiesta è stata aperta per stabilire le cause dell'incidente.