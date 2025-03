Una voragine si apre all'improvviso e inghiotte un motociclista. Ritrovato senza vita. VIDEO

Dramma a Seul: un motociclista è precipitato in una voragine apertasi improvvisamente in strada ed è stato trovato senza vita a 50 metri di profondità. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta per recuperare il corpo, rinvenuto dopo ore di ricerche. Il video dell'incidente mostra il veicolo che precedeva il motociclista sfuggire per un soffio alla caduta.