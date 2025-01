Terremoto in Tibet, il video del momento della scossa

Ecco il video del momento in cui la scossa di terremoto di magnitudo 6.8 si abbatte sul Tibet, in particolare nella zona di Lobuche. Il sisma ha provocato il crollo di migliaia di edifici soprattutto in piccoli centri e villaggi dove l'arrivo dei soccorsi è reso complicato anche dalle frane che hanno bloccato diverse strade, anche di campagna.

Al momento il bilancio è di quasi 100 morti ma secondo le autorità il numero delle vittime è destinato a salire.