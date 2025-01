Zelensky a Davos: "Europa sia protagonista, non aspetti di vedere che farà Trump". VIDEO

“L'Europa ha bisogno di competere per diventare una priorità nella lista degli alleati e nello sviluppo tecnologico. E siamo veramente a un punto di svolta. Per alcuni questo è un problema. Per l'Europa questa può essere un'opportunità. L'Europa si deve stabilire come forte player globale, come un attore indispensabile”. Così il Presidente ucraino Zelensky dal World Economic Forum in corso a Davos.