Parla von der Leyen ma sembra Trump: "Serve un aumento significativo della spesa militare"

Ue, von der Leyen si allinea a Trump: "Più soldi per la Difesa, servono misure straordinarie"

Donald Trump è stato chiaro con i paesi della Nato: "Le spese militari devono salire dall'attuale 2% al 5% del Pil". Un messaggio molto forte spedito agli alleati e la risposta dell'Unione europea è arrivata attraverso le parole della presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che sembra volersi allineare a Trump, parlando di provvedimenti straordinari necessari. "Per molti anni - ha detto von der Leyen - abbiamo investito poco nella difesa. Quindi c'è una grande urgenza di aumentare la spesa per la difesa, di grande portata. E per questo, abbiamo bisogno prima di tutto di più finanziamenti pubblici. Sono disposta a esplorare e utilizzerò l'intera gamma di flessibilità che abbiamo nel nuovo Patto di crescita per consentire un aumento significativo della spesa per la difesa".

"Ci sono tre livelli possibili per il finanziamento della difesa: i bilanci nazionali, la Banca europea per gli investimenti, e poi è il private banking. Se guardiamo ai bilanci nazionali, - prosegue von der Leyen - sono finora limitati dalle regole del Patto per la stabilità e la crescita. Per tempi straordinari, è possibile avere misure straordinarie, anche nel Patto di stabilità e crescita. E penso che viviamo in tempi straordinari. Quindi guarderemo come commissione più in profondità nell'uso di molta più flessibilità per il Patto di stabilità e crescita a favore degli investimenti e le spese per la difesa. Ciò darebbe molto più spazio fiscale o margine di manovra agli stati membri per aumentare la loro spesa per la difesa a livello nazionale".

L'Ue si prepara anche ai possibili dazi imposti dagli Stati Uniti. "Abbiamo discusso - continua von der Leyen - della nostra partnership transatlantica. Questa rimane la nostra relazione più importante. È fondamentale per promuovere la pace, la sicurezza e la prosperità. E sullo sfondo del fatto che sappiamo che c'è molto in gioco, abbiamo discusso di modi per rafforzare una cooperazione molto pragmatica con gli Stati Uniti, ci sono chiaramente nuove sfide e crescenti incertezze. Quindi l'Unione europea è pronta per un dialogo robusto ma costruttivo con gli Stati Uniti, ma riconosciamo anche potenziali sfide nella relazione con gli Stati Uniti e siamo pronti per questo. Se viene presa di mira in modo ingiusto o arbitrario, l'Unione Europea risponderà con fermezza".