Elezioni a Tokyo, effetto Abe sul voto: i liberaldemocratici verso la vittoria

Giappone, elezioni a Tokyo: il Partito Liberal Democratico ha conquistato più di 75 dei 125 seggi da assegnare alla Camera alta

Pochi giorni dopo l'assassinio dell'ex primo ministro Shinzo Abe il Partito Liberal Democratico (PLD, destra nazionalista), a cui apparteneva Abe, e il suo alleato Komeito, hanno rafforzato la loro posizione conquistando più di 75 dei 125 seggi da assegnare alla Camera alta, secondo i media nazionali (il Senato conta 248 posti, rinnovati a metà ogni tre anni).

Ora i due partiti hanno una "super maggioranza" di due terzi del Senato pronta a cambiare la costituzione pacifista del Paese per rafforzare il suo ruolo militare sulla scena mondiale - un obiettivo di lunga data di Shinzo Abe.

Riconoscendo la sua sconfitta, Kenta Izumi, leader del Partito Democratico Costituzionale dell'opposizione, ha affermato che era chiaro che "gli elettori non volevano cambiare e consegnarci il governo", secondo Kyodo News. Il tasso di partecipazione è stato solo del 52%, secondo i dati disponibili al momento. “Penso sia importante che le elezioni si svolgano normalmente”, ha commentato il premier Fumio Kishida, aggiungendo che affronterà le importanti questioni in corso, Covid, Ucraina e inflazione.

L'Lpd, già sigla di maggioranza nel Paese, era già dato per favorito ma l'ondata di commozione per la morte di Abe, ucciso proprio durante un comizio elettorale, potrebbe averne accresciuto ulteriormente i consensi. Il primo ministro, Fumio Kishida, sembra quindi prossimo a consolidare il suo potere, in vista di tre anni senza scadenze elettorali.

Nella serata di lunedì 11 luglio si terrà una veglia funebre per l'ex premier, i cui funerali si svolgeranno martedì alla presenza della sua famiglia e degli amici più stretti.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato a Tokyo per porgere le condoglianze per l'assassinio dell'ex primo ministro Shinzo Abe. L'alto diplomatico statunitense è sbarcato alla base militare di Yokota e dovrebbe fare una breve tappa nella capitale per incontrare il primo ministro Fumio Kishida ed esprimere il suo dolore. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è recato in precedenza presso la residenza dell'ambasciatore giapponese per firmare il libro delle condoglianze.