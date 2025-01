Usa, cresce l'allarme per il ritorno dell'Isis: così l'intelligence "tratta" con i nuovi leader siriani

Il caso degli Stati e l'accusa di condividere informazioni segrete con i leader siriani di Hayʼat Tahrir al-Sham per contrastare l'Isis. Il commento

The Washington Post esce con un titolo importante, cui segue un articolo esclusivo: "Gli Stati Uniti hanno condiviso informazioni segrete con i nuovi leader siriani". Il canale di comunicazione con Hayʼat Tahrir al-Sham, che ha rovesciato il regime di Assad il mese scorso, riflette il crescente allarme degli Stati Uniti sul fatto che l'ISIS potrebbe riprendere vigore.

I reporter Warren P. Strobel, Ellen Nakashima e Missy Ryan scrivono che "gli Stati Uniti hanno condiviso informazioni segrete sulle minacce dello Stato islamico con il nuovo governo in Siria, che è a sua volta gestito dai leader di un gruppo militante, a lungo considerato da Washington un'organizzazione terroristica, secondo numerosi funzionari statunitensi attuali ed ex a conoscenza degli scambi".

In almeno un caso, l'intelligence statunitense ha contribuito a sventare un complotto dello Stato islamico per attaccare un santuario religioso fuori Damasco all'inizio di questo mese, secondo i funzionari. Il canale di ritorno con Hayʼat Tahrir al-Sham, che ha rovesciato il regime dell'ex presidente Bashar al-Assad il mese scorso, riflette il crescente allarme degli Stati Uniti sul fatto che lo Stato islamico potrebbe organizzare una ripresa mentre i nuovi leader siriani cercano di consolidare il controllo.

La condivisione di intelligence è guidata da un interesse reciproco nel prevenire un tale ritorno e non riflette un'adesione completa a HTS, che rimane un'organizzazione terroristica designata, hanno affermato i funzionari. "È la cosa giusta, prudente e appropriata da fare, dato che c'erano informazioni credibili e specifiche [sulle minacce dello Stato islamico], e insieme ai nostri sforzi per coltivare una relazione con questi ragazzi", ha affermato un ex funzionario statunitense, che, come altri intervistati, ha parlato a condizione di anonimato, a causa della delicatezza della questione.

Nei giorni caotici successivi alla caduta di Assad, l'amministrazione Biden ha iniziato a impegnarsi con cautela con HTS e il suo leader, Ahmed al-Sharaa, il capo di stato de facto a Damasco, precedentemente noto con il suo nome di battaglia, Abu Mohammed al-Jolani. Sharaa ha tentato di dare il segnale di moderazione, rivolgendosi ai leader mondiali e impegnandosi a non perseguitare le numerose minoranze religiose della Siria.

Non è chiaro quale politica il presidente Donald Trump adotterà nei confronti del nuovo governo in Siria. Ma ha segnalato il desiderio di rimanere fuori dagli affari del paese mediorientale. "Questa non è la nostra lotta", ha detto sui social media il mese scorso mentre i ribelli HTS si dirigevano verso Damasco.

Lo scambio di informazioni con HTS, che non è stato precedentemente segnalato, è avvenuto in incontri diretti tra funzionari dell'intelligence statunitense e rappresentanti di HTS, piuttosto che tramite terze parti, e ha coinvolto scambi tra le due parti, in Siria e in un paese terzo, hanno affermato i funzionari. È iniziato circa due settimane dopo che HTS è salita al potere l'8 dicembre, ha affermato l'ex funzionario.

L'11 gennaio, il governo siriano ha sventato un complotto dello Stato islamico per far esplodere una bomba a Sayyida Zainab, un santuario sciita e importante luogo di pellegrinaggio in un sobborgo di Damasco, ha riferito il servizio di informazione statale siriano. Lo Stato islamico segue una versione intransigente dell'Islam sunnita e considera i musulmani sciiti apostati. Quell'attacco è stato sventato grazie agli avvertimenti forniti dalle agenzie di intelligence statunitensi, hanno affermato funzionari attuali ed ex funzionari. La CIA ha rifiutato di commentare.

"Condividiamo informazioni con i russi. Condividiamo informazioni con gli iraniani quando abbiamo minacce particolari e, in alcuni casi, il dovere di avvertire", ha affermato l'ex funzionario. "Quindi è stata una conseguenza dello sforzo di sviluppare e coltivare una relazione con HTS, ma non è stata straordinaria in tal senso. Anche quando i nostri interessi non sono perfettamente allineati, abbiamo la responsabilità, in alcuni casi, di condividere informazioni".

In base a una politica di lunga data, nota come "dovere di avvertire", le agenzie di spionaggio statunitensi sono tenute ad avvisare le vittime designate, sia statunitensi che straniere, se vengono a conoscenza di un imminente attacco violento, di un omicidio intenzionale o di un rapimento pianificato. Ci sono alcune eccezioni, incluso quando la condivisione delle informazioni potrebbe mettere a repentaglio le fonti di intelligence statunitensi.

L'anno scorso gli Stati Uniti hanno avvisato la Russia di un attacco pianificato a un famoso luogo di concerti nella periferia di Mosca e hanno anche avvisato l'Iran di un complotto dello Stato islamico per far esplodere bombe durante una cerimonia che segnava il quarto anniversario dell'assassinio statunitense del maggiore generale iraniano Qasem Soleimani. In entrambi i casi, gli avvertimenti sono stati ignorati, hanno affermato i funzionari statunitensi, e si sono verificate numerose vittime civili.

L'allora vicedirettore della CIA, David Cohen ha affermato ad agosto che le agenzie di intelligence statunitensi hanno fornito informazioni alle autorità di polizia austriache che hanno contribuito a sventare un attacco pianificato dello Stato islamico a un concerto di Taylor Swift a Vienna.

Hayʼat Tahrir al-Sham era originariamente un'affiliata della rete terroristica di al-Qaeda prima di separarsi pubblicamente dal gruppo nel 2017. HTS e lo Stato islamico sono nemici mortali, secondo i funzionari statunitensi e gli esperti di antiterrorismo.

A fine novembre, HTS ha avviato un'offensiva lampo, uscendo dalla sua enclave nella Siria nordoccidentale e conquistando Aleppo e altre città chiave città prima di catturare Damasco. Assad, la cui famiglia aveva governato la Siria dal 1971, fuggì a Mosca.

Gli Stati Uniti hanno designato HTS come gruppo terroristico nel 2018. Negli ultimi giorni dell'amministrazione Biden, i funzionari decisero di mantenere tale designazione, lasciando a Trump le decisioni sui futuri rapporti degli Stati Uniti con i governanti de facto della Siria. Allo stesso tempo, l'allora presidente Joe Biden alleggerì le sanzioni americane sulla Siria, consentendo ai gruppi umanitari di operare nel paese e autorizzando le vendite di energia.



Poco prima di Natale, una delegazione statunitense guidata dal massimo funzionario del Dipartimento di Stato per il Medio Oriente, Barbara Leaf, si è recata a Damasco e ha incontrato Sharaa, che è stato informato che Washington stava sollevando una taglia di 10 milioni di dollari sulla sua testa. Il canale di condivisione di intelligence è separato dall'impegno diplomatico, hanno affermato i funzionari. Non è chiaro se ci siano stati contatti diplomatici o di intelligence da quando Trump è entrato in carica.

Sul fronte diplomatico, i funzionari statunitensi hanno esortato i nuovi leader siriani a essere vigili sulla rinascita dello Stato islamico, secondo un ex alto funzionario statunitense. HTS ha risposto positivamente, ha affermato il funzionario, che ha parlato a condizione di mantenere l'anonimato per rivelare comunicazioni diplomatiche private.

Gli ex funzionari affermano di essere stati incoraggiati dalle promesse di HTS di rompere con il suo passato estremista e combattere lo Stato islamico, ma allo stesso tempo erano preoccupati dalla decisione del gruppo di collocare stranieri, tra cui cittadini ceceni, che i funzionari statunitensi ritengono legati all'era estremista di HTS, in posizioni all'interno del rinnovato Ministero della Difesa del paese.

Sebbene lo Stato islamico sia molto più debole di quanto non fosse all'apice del suo potere, quando controllava una vasta fascia di territorio tra Iraq e Siria, i funzionari statunitensi affermano che rimane una forza residua, in gran parte nel deserto meridionale della Siria.

Nelle settimane successive alla caduta del regime di Assad da parte di HTS, l'esercito statunitense ha condotto una serie di attacchi aerei su posizioni militanti. Anni dopo che gli Stati Uniti e i suoi alleati hanno sconfitto la maggior parte delle forze dello Stato islamico, circa 2.000 truppe statunitensi rimangono nella Siria orientale, dove collaborano con le forze curde siriane in una missione che mira a impedire una rinascita dello Stato islamico e a limitare l'influenza iraniana in Siria.

Il futuro di quella presenza rimane in dubbio poiché HTS esprime il desiderio di vedere tutte le forze straniere partire e Trump, che ha tentato di ritirare le truppe statunitensi dalla Siria durante il suo primo mandato, inizia il suo secondo mandato. Il nuovo consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, l'ufficiale in pensione delle forze speciali Michael Waltz, ha riecheggiato l'obiettivo del presidente di limitare l'impegno militare all'estero, ma ha anche affermato che gli Stati Uniti devono impedire un ritorno dello Stato islamico.

"Non dovrebbe sorprendere che i funzionari degli Stati Uniti siano in contatto con le controparti della sicurezza lì [in Siria] nella breve lista di cose su cui abbiamo reali interessi comuni, tra cui tenere a bada l'ISIS", ha affermato Matthew Levitt, un esperto di antiterrorismo presso il Washington Institute for Near East Policy. Ma, ha aggiunto, "questa non è una bromance".

Charles Lister, un ricercatore senior presso il Middle East Institute ed esperto di Siria, ha affermato che ci sono pochi dubbi sul fatto che HTS voglia frenare lo Stato islamico. La vera domanda, ha affermato, è se ha la capacità di farlo. "HTS e ISIS si sono letteralmente colpite alla gola per un decennio", ha affermato Lister, aggiungendo che i due gruppi hanno "un'ostilità irreversibile".