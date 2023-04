Weber corteggia Meloni, il Ppe si allarga a destra per la leadership Ue

Gli interessi di Meloni e del Ppe si incrociano: accordo possibile

Allargare a destra per prendersi la leadership a Bruxelles. Questo il piano di Manfred Weber, leader del Partito popolare europeo. Come scrive la Stampa, "gli interessi di Giorgia Meloni si stanno incrociando sempre di più con quelli di Manfred Weber". L'obiettivo è "stringere un’alleanza e magari, in prospettiva, per accoglierli un giorno nella famiglia del Ppe. La premier, invece, vorrebbe spezzare l’asse tra socialisti e Ppe. Ma l’esito di questo progetto è tutt’altro che scontato perché sul percorso ci sono diversi ostacoli. Sul taccuino di Weber, in cima alla lista, c’è senza ombra di dubbio Fratelli d’Italia, accanto al partito del premier ceco Petr Fiala".

Secondo la Stampa, "Weber sta già preparando il terreno in vista dei negoziati per le nomine dei vertici Ue, che si giocheranno soprattutto in Consiglio. Il Ppe è fuori dai governi di Francia e Germania e ha bisogno di un alleato solido nel governo italiano. Weber tifa anche per un ribaltone in Spagna, magari con un sostegno di Vox al Partido Popular. Ma tutto dipenderà dal voto di fine anno. Nelle ultime settimane il bavarese si è molto speso con dichiarazioni e gesti politici per tendere la mano alla premier, soprattutto per quanto riguarda il dossier immigrazione".

Come riporta la Stampa, però, "anche all’interno dei popolari sono cresciuti i malumori per la linea “troppo di destra” che alcuni partiti popolari – soprattutto del Nord Europa – contestano a Weber. Anche all’interno della Cdu tedesca c’è chi non vede di buon occhio questa apertura ai conservatori".