Il "pacifista" Trump spiazza tutti: "Da presidente avrei bombardato Mosca"

Trump: "Da presidente avrei bombardato Mosca"

Al contrario di quanto dichiarato a più riprese, Trump cambia linea in politica estera e smonta uno dei suoi ritornelli elettorali: "Con me alla Casa bianca il conflitto russo-ucraino non ci sarebbe mai stato".

Come riporta l'Ansa, citando il Washington Post, a un incontro con alcuni dei principali finanziatori statunitensi della campagna elettorale, in un lussuoso hotel di New York, Donald Trump ha detto esplicitamente che se fosse stato presidente lui "avrebbe bombardato Mosca e Pechino se la Russia avesse invaso l'Ucraina (sotto la sua presidenza ndr) o la Cina avesse invaso Taiwan", suscitando molta sorpresa nei suoi interlocutori.