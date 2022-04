Ucraina, Zelensky ha un patrimonio di circa 20 milioni di dollari

Non rientra nell’elenco degli uomini più facoltosi al mondo



Volodymyr Zelensky non è miliardario. Un articolo di Forbes sulle stime del patrimonio del presidente ucraino smentisce le voci circolate dall’inizio della guerra, secondo le quali l’ex comico sarebbe in possesso di una ricchezza oltre il miliardo di dollari. Nonostante il suo nome sia comparso nelle liste contenute nei “Pandora Papers”, la maxi-inchiesta sui beni registrati offshore dalle persone più ricche e potenti del pianeta, il leader ucraino non si avvicina nemmeno a quella cifra.

Quanto guadagna Zelensky, il presidente ucraino non è miliardario: le stime di Forbes

I miliardari ucraini - si legge su https://notizie.virgilio.it/ - sono stati danneggiati non poco dagli effetti della guerra, tanto che tra le persone più ricche del Paese sono rimasti soltanto in sette nella 36a edizione della World’s Billionaires List di Forbes, dalla quale quest’anno è uscito l’ex presidente ucraino e magnate del cioccolato Petro Poroshenko.

Volodymyr Zelensky non rientra nell’elenco degli uomini più facoltosi al mondo, né ne ha mai fatto parte.

Secondo quanto ricostruito da Forbes Ucraina, il patrimonio del leader ucraino è di circa 20 milioni di dollari.

Quanto guadagna Zelensky, il presidente ucraino non è miliardario: le azioni di Kvartal 95

La sua ricchezza è costituita principalmente dalla quota del 25% del gruppo Kvartal 95, formato da società che producono spettacoli comici e fondato da Zelensky prima di diventare presidente, insieme a Serhiy Shefir, primo consigliere pubblico della presidenza ucraina, e Ivan Bakanov, capo del servizio di sicurezza del Paese.

Dopo l’elezione il capo di Stato ha trasferito ai suoi partner le proprie azioni che molto probabilmente recupererà alla fine del suo mandato.

Quanto guadagna Zelensky, il presidente ucraino non è miliardario: i ricavi da “Servant of the People”

Kvartal 95 ha prodotto e possiede la serie ‘Servant of the People, la popolare commedia politica con Zelensky nei panni di un insegnante di scuola superiore ucraino che viene eletto presidente, diventata nota per aver predetto il destino del capo di Stato.

Dalla partecipazione in questa serie TV, trasmessa tra il 2017 e il 2021 da Netflix, che ha acquisito nuovamente i diritti a marzo per un fatturato stimato in 30 milioni di dollari all’anno, Zelensky avrebbe guadagnato 11 milioni di dollari.

Quanto guadagna Zelensky, il presidente ucraino non è miliardario: il patrimonio

Il resto del patrimonio del presidente ucraino è composto da beni immobiliari del valore intorno ai 4 milioni di dollari, tra i quali un appartamento in uno dei condomini più costosi nel centro di Kiev, altre due abitazioni interamente di proprietà, una singola proprietà commerciale e cinque posti auto.

Insieme alla moglie, Olena Zelenska, Zelensky avrebbe in condivisione un conto bancario di circa 2 milioni di dollari in contanti e titoli di stato. Inoltre sarebbe in possesso di due auto e gioielli per un valore di circa un milione di dollari.