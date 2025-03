Extraolimpico: mostra-evento per raccontare la straordinarietà degli sport olimpici

EXTRAOLIMPICO è una mostra evento che racconta la dimensione più straordinaria degli sport olimpici, esplorandone il valore oltre i confini della pura disciplina agonistica. "Extra" diventa il prefisso che raccoglie storie, azioni, cambiamenti, pratiche inattese e attività al di fuori dagli schemi tradizionali del contesto olimpico coinvolgendo anche chi non pratica sport. La mostra è organizzata in due sezioni: la prima è composta da sette installazioni poste al centro dell’ex spogliatoio come una sequenza libera di macchine sceniche. Ognuna esplora criticamente un tema EXTRAOLIMPICO attraverso il racconto, la rappresentazione o la messa in scena dei sette argomenti. Ogni progetto è introdotto da un testo critico redatto da un “mentore” ovvero un esperto che ha ispirato gli studenti nella loro ricerca.

Le storie sportive raccontate da sette iconiche immagini

Nei 7 allestimenti Dope Shop, Extratimeline, Under Protest, Flame Chronicles, The Black Box of Sport Governance, Grey Elephants, Olympic Theatre, i 50 studenti del Laboratorio di Progettazione di Interni e Allestimento del Politecnico di Milano affrontano i temi dei diritti civili, del doping, delle cerimonie inaugurali, dei simboli, delle architetture e infrastrutture sportive, delle proteste politiche e della forza comunicativa dei riti e degli allestimenti. La seconda sezione, esterna allo spazio centrale, distribuisce sul corridoio degli armadietti le proiezioni relative ai 100 atleti EXTRAOLIMPICI e alle loro storie eccezionali, come quella di Nadia Comăneci, leggenda indiscussa della ginnastica mondiale emblema di resilienza, determinazione e coraggio, o di Shizo Kanakuri, considerato il padre della maratona giapponese a cui fu fatale una sosta durante la gara.

La mostra sarà ospitata in una location molto suggestiva negli ex spogliatoi della Piscina Romano, in una palazzina realizzata nel 1934 in stile razionalista. La piscina, opera dell’ingegnere e architetto Luigi Lorenzo Secchi, è intitolata al ginnasta Guido Romano, vincitore della medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Stoccolma del 1912.

INFO E ORARI



Dal 14 al 16 Marzo 2025

Centro Balneare Romano - Via Ampère 20 a Milano



Press Preview

Giovedì 13 marzo dalle h 12 alle h 18



Evento inaugurale

Venerdì 14 marzo alle 18.00 a seguire evento disciplina l'Art du Déplacement (parkour)



Apertura MOSTRA

Venerdì 14 marzo dalle h 11 alle 22.30

Sabato 15 marzo dalle h 11 alle h 19.30

Domenica 16 marzo dalle h 11 alle h 19.30



Ingresso libero fino a esaurimento posti