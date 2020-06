Fase2, Fondazione Fiera Milano, primo open day digitale Accademia Fiera Milano

Domani pomeriggio a partire dalle ore 16.00 appuntamento con il Primo Open Day virtuale dell’ormai quasi ventennale storia di Accademia Fiera Milano,durante il quale lo staff di Accademia presenterà le novità dei due Master Progea e Moe Live per l’edizione 2020/2021. Per iscriversi è necessario accedere alla pagina https://www.accademiafieramilano.it/openday_iscriviti.html

L’evento web si articola in presentazioni video e momenti dedicati all’incontro con i docenti. Tutto, ovviamente, in modalità virtuale. Dal 2002 Accademia ha formato oltre 400 studenti entrati a pieno titolo a far parte del settore delle fiere e degli eventi, con un indice occupazionale che supera il 90%. Alla fine di ogni corso agli studenti più meritevoli e che si sono maggiormente distinti sia nella parte teorica sia in quella pratica effettuata “sul campo”, vengono attribuite delle Borse di Studio. Accademia mette inoltre a disposizione borse di studio a sostegno di studenti con particolari esigenze economiche.

PROGEA - Master in progettazione ed organizzazione di fiere, eventi e punti vendita

Il master forma le figure professionali dell’Exhibition e dell’Event Manager. Professionistiche gestiscono il sofisticato processo di ideazione, progettazione e organizzazione di eventi individuali e collettivi, con particolare riguardo a progetti strutturati e complessi.La prospettiva è duplice: quella dell’azienda che comunica attraverso le fiere, gli eventi e i punti vendita, e quella degli organizzatori di fiere,PCO professional congress organiser, agenzie di comunicazione specializzate. Il master si presenta in una forma completamente rinnovatae molto più in linea con le esigenze di un mercato in profonda evoluzione e pertanto con maggiori possibilità di esiti occupazionali concreti.

MOE Live

Prepara esperti in marketing, comunicazione e organizzazione di eventi, fiere e congressi. Tutto il percorso si sviluppa secondo il nuovo approccio della Live Communication:ovvero una sofisticata sinergia tra eventi, fiere e congressi con il mondo digitale.Un corso per chi vuole imparare facendo,a contatto diretto con le professionalità e l’esperienza di chi opera da anni con successo in questo settore (l’80% dei docenti è selezionato tra i migliori professionisti del comparto). Una formula innovativa e integrata, che utilizza una didattica moderna; che va sempre oltre l’insegnamento frontale per immergersi in contesti reali attraverso laboratori, visite e project work.Un approccio che permette ai giovani di inserirsi nel mondo del lavoro con una preparazione completa, teorica e pratica, molto apprezzata dalle aziende.