Fiera Milano diventa partner dei giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026

Fiera Milano e Fondazione Milano Cortina 2026 hanno siglato un accordo di partnership per l’avvio di una collaborazione strategica che definisce l’ingresso del maggiore operatore fieristico e congressuale italiano nella squadra dei partner di Milano Cortina 2026. La partnership, sottoscritta dal CEO di Milano Cortina 2026 Andrea Varnier e da Francesco Conci, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Milano, consolida l’inizio di un rapporto sinergico che valorizzerà l’eccellenza italiana e le competenze distintive che il Paese è in grado di offrire a livello internazionale.

Fiera Milano, un ruolo da protagonista a Milano Cortina

Fiera Milano, in occasione dei Giochi di Milano Cortina 2026, assume un ruolo di grande rilevanza nel contesto organizzativo dell’evento. Questo grazie al prestigio dei suoi spazi fieristici e congressuali, conosciuti in tutto il mondo, e alla sua capacità di connettere settori economici diversi, favorendo collaborazioni tra aziende, istituzioni e comunità locali. Noti per ospitare le maggiori fiere internazionali, gli spazi di Fiera Milano accoglieranno alcune delle gare più importanti della manifestazione invernale: all’interno di due padiglioni, nel quartiere fieristico a Rho, si terranno le competizioni di Speed Skating, alcune partite del torneo maschile di Ice Hockey e tutte quelle del torneo femminile. Inoltre, il Centro Congressi Allianz accoglierà tutti i media italiani e internazionali per l’intera durata dell’evento Olimpico.

La partnership aiuterà in maniera significativa la promozione dell’immagine italiana come hub di innovazione e dinamismo, oltre a rafforzare il legame tra modernità e tradizione che caratterizza il progetto e l’anima di Milano Cortina 2026. Diventando partner dei Giochi Invernali, Fiera Milano fortifica la propria identità e conferma la sua capacità di essere a tutti gli effetti una realtà internazionale in grado di ospitare e realizzare non solo appuntamenti fieristici ma anche sportivi, culturali e musicali.

Attraverso la collaborazione tra il Comitato organizzatore e Fiera Milano il capoluogo lombardo si conferma ancora una volta polo attrattivo e strategico fondamentale per il sistema economico italiano.

Varnier (Milano Cortina): "Raggiungeremo un eccellente livello del processo organizzativo"

Il CEO di Milano Cortina 2026 Andrea Varnier: “La partnership con Fiera Milano ci permetterà di raggiungere un eccellente livello del processo organizzativo. A rendere virtuoso questo rapporto sono sicuramente il prestigio e la lunga esperienza che Fiera Milano ha nel mondo fieristico e congressuale internazionale, di cui l’Italia è leader. Si aggiunge anche la posizione strategica delle sedi messe a disposizione da questo grande operatore, tutte facilmente raggiungibili con il trasporto pubblico locale. Con l’avvicinarsi dei Giochi di Milano Cortina 2026 un’altra grande azienda italiana, leader di settore, ha scelto di allargare i propri confini abbracciando il mondo dello sport, e questo è per noi motivo di orgoglio”

Conci (Fiera Milano): "Orgogliosi di essere partner di un evento così straordinario"

Francesco Conci, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Milano, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di diventare partner di un evento così straordinario come i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Con i Giochi condividiamo i valori principali quali eccellenza, rispetto, inclusione, impegno e passione. Le Olimpiadi rappresentano una porta di ingresso che accoglie persone, istituzioni e organizzazioni da tutto il mondo e, farne parte, permette a Fiera Milano di ampliare il target di pubblico a nuove community. Questa collaborazione, inoltre, ci consente di rafforzare il legame con il territorio, in linea con la finalità dei Giochi che mettono al centro la sostenibilità. Attraverso questa partnership vogliamo metterci a disposizione per amplificare il ruolo delle Olimpiadi come piattaforma globale di innovazione e cultura. Crediamo che l’integrazione tra sport, cultura e spettacolo sia un potente motore di crescita per la città e il Paese intero”.