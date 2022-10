Fiera Milano e Fiere di Parma, accordi per una nuova piattaforma europea

Fiera Milano e Fiere di Parma, accordi per la creazione di una piattaforma europea

Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano Spaleader in Italia e uno dei principali operatori integrati del mondo nel settore fieristico e congressuale rende noto che la società ha siglato term-sheets non vincolanti con gli azionisti privati di Fiere di Parma S.p.A. , aventi ad oggetto una partnership volta alla creazione di una comune piattaforma fieristica europea nel comparto agro-alimentare.

L'operazione, spiega Fiera Milano con una nota, verrebbe realizzata attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale di Fiere di Parma riservato a Fiera Milano, da liberarsi mediante il conferimento del ramo d’azienda di Fiera Milano relativo alla manifestazione “Tuttofood”, primario evento espositivo nel settore agro-alimentare organizzato a Milano presso ilquartiere di Rho.

Verso una nuova piattaoma fieristica che unisce Cibus e Tuttofood

Le Parti hanno definito che, a perfezionamento dell’Operazione, Fiera Milano verrebbe inizialmente a detenere una partecipazione di minoranza nel capitale sociale di Fiere di Parma.A ttraverso la suddetta Operazione, le Parti si pongono l’obiettivo di creare una nuovapiattaforma fieristica multipolare costituita da “Cibus Parma”, evento iconico per il Made in Italy alimentare e i suoiterritori e da “Tuttofood powered by Cibus” a Milano dove potrà accogliere una platea espositiva internazionale equindi competere con le omologhe manifestazioni europee. Grazie alle sinergie tra Fiera Milano, Fiere di Parma e Federalimentare, le due manifestazioni saranno in grado di specializzare il proprio posizionamento offrendo un supporto strategico e permanente al Made in Italy agro-alimentare e, in generale, al sistema Italia.

Soci pubblici e privati per il nuovo soggetto

Gli Accordi prevedono che Fiera Milano partecipi alla governance di Fiere di Parma supportando i soci privati -ovvero Crédit Agricole Italia S.p.A e Unione Parmense degli Industriali - e i soci pubblici - ovvero Comune e Provinciadi Parma, Camera di Commercio di Parma e Regione Emilia-Romagna - nel valorizzare l’esecuzione del pianoindustriale di Cibus Parma e di Tuttofood. Gli Accordi definiscono, inoltre, l’erogazione di servizi tra Fiera Milano eFiere di Parma relativamente alla manifestazione “Tuttofood powered by Cibus”, da tenersi sempre presso il polo fieristico di Rho gestito da Fiera Milano.

I numeri di Fiera Milano e Fiere di Parma

Fiera Milano è leader in Italia e uno dei principali operatori integrati del mondo nel settore fieristico e congressualegestendo il primo quartiere fieristico in Italia, nel corso del 2021 ha generato ricavi per Euro 129,8 milioni, un EBITDA di Euro 77,2 milioni e una disponibilità finanziaria netta di Euro 47,4 milioni. Fiere di Parma è un operatore di primopiano nel mercato fieristico italiano, gestendo il quartiere fieristico di Parma, nel corso del 2021 ha generato ricavi per Euro 32,4 milioni, un EBITDA di Euro 10,6 milioni e una posizione finanziaria netta di Euro 2,1 milioni.In considerazione della natura non vincolante di tali Accordi, informazioni aggiuntive saranno diffuse al mercato a lmomento della loro certa determinazione, allorquando le parti avranno concluso le ulteriori trattative e si saranno avverate le necessarie condizioni.