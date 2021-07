Fiera Milano: Tuttofood e HostMilano insieme per la "filiera globale"

Le strade del Food & Beverage, dell’Ho.Re.Ca. e del fuoricasa si incontrano per costruire insieme una ripresa più solida. Lo confermano i dati dell’ultimo Food Industry Monitor realizzato dall’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, in collaborazione con Ceresio Investors. Insieme, l’alimentare e il food equipment faranno segnare una crescita di circa il 6% sia nel 2021 sia nel 2022. E segnali positivi arrivano anche dall’export, per il quale si prevede un incremento medio del 3% l’anno nel biennio.

Opportunità di crescita da cogliere a 360 gradi

Lo testimoniano anche i tassi di crescita stimati per Fiera Milano da Export Planning: per un prodotto pregiato come l’olio, nel primo trimestre 2021 le esportazioni italiane registrano un incremento a due cifre (+10,1%) rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre la frutta e verdura cresce del 7,2% e i dolci aumentano del 6%, dati complementari a conferma della tendenza che vede i consumatori alternare l’attenzione all’healthy e naturale con le concessioni al comfort food.

Grazie alla forte ripresa del segmento Ho.Re.Ca. crescite rilevanti interesseranno il settore del caffè, con l’equipment trainato da nuovi investimenti: sempre secondo Export Planning, le esportazioni italiane della filiera Caffè/Macchine Caffè/Vending Machines cresceranno del 4,4% l’anno da qui al 2024. Driver fondamentale di crescita sarà innanzitutto la sostenibilità: non si tratta solo di numeri, ma anche di nuove tendenze che si imporranno in un post-pandemia che non sarà un ritorno alla normalità ma un nuovo paradigma.

Mai così tante filiere sinergiche sotto uno stesso tetto

In questo scenario, TUTTOFOOD e HostMilano uniscono le forze e si presentano unite e compatte all’appuntamento con la ripartenza, nelle stesse date e location: a fieramilano dal 22 al 26 ottobre prossimi. Con un parterre complessivo, a oggi, di circa 1.800 espositori da oltre 40 Paesi, TUTTOFOOD e HostMilano riuniranno sotto lo stesso tetto in un concetto di “filiera totale” – dal semilavorato alla trasformazione e l’equipment, fino alle occasioni di acquisto nella GDO e Retail e gli stili di consumo nel fuoricasa – con un panorama senza confronti di catene del valore sinergiche tra loro, alcune delle quali approfondite in verticale nella loro completezza, proprio nel periodo dell’anno in cui l’impulso verso una nuova crescita sarà più intenso, coincidendo con un incremento del PIL che per l’Italia anche gli analisti più prudenti stimano superiore al 5%.

Oggi più che mai le manifestazioni fieristiche sono strumenti di politica industriale: partecipare a una manifestazione in presenza nel prossimo autunno significa integrare un altro importante fattore di crescita alle facilitazioni messe in campo per la ripresa a livello nazionale ed europeo. Ancora di più in una location come Milano, che sta riassumendo rapidamente il proprio ruolo guida e ha già ripreso a destare l’interesse degli investitori esteri, confermando inoltre la sua accessibilità logistica e vocazione per l’accoglienza.

Strumenti e conoscenze per far crescere il proprio business

Per tutti gli attori delle filiere TUTTOFOOD e HostMilano rappresenteranno un’opportunità unica per confrontarsi con i pari di tutto il mondo – espositori, buyer e visitatori professionali – e comprendere quali sono le innovazioni tecnologiche e di prodotto, le tendenze di consumo e i format su cui puntare per sviluppare il proprio business. Forte dell’impatto della relazione in presenza, non solo una piattaforma di business matching e networking, ma anche un momento di condivisione di conoscenze e competenze grazie a un palinsesto di eventi senza confronti: tra le due manifestazioni, sono oltre gli 1.000 appuntamenti con contenuti e relatori di elevato profilo, in collaborazione con le più autorevoli associazioni e organizzazioni di ogni settore.

A titolo esemplificativo, a TUTTOFOOD si segnala Retail Plaza, l’evento di riferimento per la GDO e Retail in partnership con Retail Institute Italy, che presenterà tra gli altri dei focus su Luxury & Curation, la crescita del Food Delivery e del Last Mile e i servizi sempre più personalizzati nel Retail omnicanale del futuro, fino alla sostenibilità e le evoluzioni digitali del marketing e della Grocery transformation, anche attraverso buone pratiche e conversazioni con i top manager. Fiore all’occhiello di HostMilano sarà invece SMART Label - Host Innovation Award (79 quest’anno le candidature presentate) organizzato da Fiera Milano e HostMilano in collaborazione con POLI.Design Consorzio del Politecnico di Milano, con il patrocinio di ADI - Associazione Italiana per il Disegno Industriale, e che sarà completato dai Digital Talks, seminari di approfondimento sempre in collaborazione con POLI.design e rivolti ad architetti ed esperti.

Un’esperienza di visita completa, fluida ed efficace, che permetterà sia di approfondire in dettaglio ciascuna area, sia di esplorare nella loro completezza le filiere in un ambiente che si conferma altamente internazionale anche in quest’anno particolare, anche grazie alla costante collaborazione tra Fiera Milano e ICE non solo nello scouting, ma anche nel mantenere e incrementare la relazione tra domanda e offerta. A completare la panoramica sarà la compresenza anche con MEAT-TECH, la manifestazione dedicata alle soluzioni e tecnologie per il Meat e Ready Meal. Un’attenzione particolare verrà rivolta al tema della sicurezza per tutti gli stakeholder presenti in manifestazione, garantita attraverso l’apposito protocollo Safe Together sviluppato da Fiera Milano, che ha già consentito di tenere con successo diverse manifestazioni in presenza.

