Fiera, nasce MGW-X: Milan Games Week e Cartoomics si uniscono

Milan Games Week, il piu' importante evento dedicato al mondo dei videogiochi, degli esport, del digital entertainment e della geek culture, e Cartoomics, lo storico appuntamento con il mondo del fumetto, dell'editoria, dell'intrattenimento e della cultura pop, si uniscono e danno appuntamento al pubblico dal 26 al 29 novembre 2020 per un'edizione digitale: nasce MGW-X, in partnership con la piattaforma di live streaming Twitch. Per Milan Games Week, afferma una nota, sara' un'edizione rivoluzionaria, l'edizione "X", la decima, uno show digitale il cui hub restera' il quartiere fieristico di Fiera Milano a Rho che per l'occasione, diventera' un vero e proprio studio televisivo, con un palinsesto che prendera' vita sui canali Twitch e sul sito della stessa Milan Games Week. Key people, talent, cantanti, youtuber, cosplayer, creator e pro-player, e ancora talk d'approfondimento con special guest, anteprime dal mondo del gaming, concerti live, tornei, contest. A questo si aggiunge il mondo dei contenuti di Cartoomics, con cosplay contest, anteprime cinematografiche, panel e presentazioni con autori e disegnatori di fama internazionale e approfondimenti sul mondo del fumetto, delle graphic novel e della letteratura di genere, ma anche giochi da tavolo e roleplay in un festival pop digitale e interattivo.