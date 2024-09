Legacy of Style: le Fiere della Moda e dell'Accessorio di nuovo unite per rilanciare valori condivisi

Dal 14 settembre, Milano si riconferma il cuore pulsante della moda mondiale con il ritorno delle grandi fiere del settore a Fiera Milano (Rho). Si rinnova il patto tra le manifestazioni Lineapelle, MICAM Milano, Milano Fashion&Jewels, MIPEL, The One Milano e Simac Tanning Tech, che inaugurano la stagione fieristica con una visione comune: unire le eccellenze del settore per affrontare le sfide globali. Questa collaborazione non è casuale, ma un simbolo della necessità di creare sinergie per sostenere innovazione e tradizione. Dimostrando ancora una volta l'importanza di fare sistema tra comparti con valori condivisi. Per questo motivo, il motto che unisce le manifestazioni quest'anno è "Legacy of Style", un manifesto della visione comune e della collaborazione sinergica tra le tante filiere che contribuiscono a creare il sistema moda.

Un'alleanza cruciale che conferma l'Italia hub mondiale della moda

Con oltre 2.090 brand esposti, il 47% dei quali provenienti da più di 60 paesi, le fiere di settembre confermano l’Italia come hub mondiale del fashion. Il made in Italy continua ad attrarre buyer internazionali, consolidando il ruolo di Milano come capitale della moda e del design. Nonostante le previsioni di un lieve rallentamento del settore, con un fatturato stimato di 100 miliardi di euro per il 2024, la moda rimane un pilastro economico fondamentale, oltre ad essere anche un veicolo per promuovere cultura, artigianalità e know-how. Come sottolinea Filomena Sannino, presidente di Milano Fashion&Jewels, questa alleanza è cruciale per sostenere il comparto e rilanciare gli antichi mestieri che rendono unico il mondo della moda. Inoltre, la collaborazione sinergica tra le fiere Lineapelle, MICAM, MIPEL, Milano Fashion&Jewels, The One Milano e Simac Tanning Tech rappresenta un trampolino di lancio per nuove idee e prodotti innovativi.

Legacy of Style: tra sinergia, heritage, innovazione e sostenibilità

Il tema centrale delle manifestazioni di quest'anno, "Legacy of Style", celebra i know-how delle diverse filiere della moda. Legacy è infatti sinonimo di eredità, perché tutti i settori della moda e dell’accessorio condividono tradizioni uniche. Legacy significa anche condivisione perché interpreta la volontà dei vari comparti di aprirsi e di rivelarsi a chi ancora non ne conosce la potenzialità, ma Legacy è anche un connubio di nuovi valori come la Sostenibilità e l’Innovazione Tecnologica, che rappresentano oggi i punti di riferimento del cambiamento che la moda sta sostenendo. Questi principi non solo rappresentano il futuro del settore, ma sono anche la chiave per creare nuove opportunità di crescita, mantenendo solide radici nel passato. Le fiere di settembre non sono semplicemente vetrine per le ultime tendenze, ma un simbolo di un settore che continua a rinnovarsi grazie a una sinergia consolidata tra diverse aree del fashion system.

Giovani Talenti e Nuove Tecnologie

Oltre a valorizzare i grandi nomi della moda, le fiere di settembre rappresentano una piattaforma per giovani creativi e imprenditori. Le nuove generazioni, attratte dalle potenzialità della tecnologia applicata alla moda, trovano in questi eventi lo spazio ideale per emergere. Le tecnologie innovative non solo influenzano la produzione, ma stanno anche cambiando il modo in cui la moda viene immaginata e realizzata, aprendo la strada a un futuro in cui creatività e innovazione sono in perfetta armonia.

Le Manifestazioni della Legacy

Milano Fashion&Jewels (14-17 settembre) è il cuore pulsante dell’industria degli accessori, gioielli e bijoux. L’evento rappresenta un palcoscenico per designer emergenti e brand affermati, con il 50% degli espositori italiani e il restante dall'estero, inclusi nuovi partecipanti da Mauritius e Brasile. Un’occasione per buyer e professionisti di scoprire le ultime tendenze e per promuovere creatività e artigianato.

The One Milano (14-17 settembre) è la vetrina dell'eleganza e del prêt-à-porter femminile, dove si incontrano moda e arte. L’evento è un mix di innovazione e tradizione, dove le collezioni di alta gamma si fondono con accessori unici e di tendenza. È il luogo dove la moda diventa espressione di identità.

MIPEL (15-17 settembre) è la fiera di riferimento per la pelletteria e gli accessori moda, con oltre 200 brand e buyer provenienti da più di 70 paesi. La presidente Claudia Sequi sottolinea l'importanza dell’evento come piattaforma di crescita internazionale anche per le aziende medio-piccole. L’edizione 2024 ospiterà anche un'area dedicata a innovazione e sostenibilità, con un percorso sensoriale che combina profumi, forme e colori, oltre alla rinnovata collaborazione con Mirta per la digitalizzazione del settore.

Lineapelle (17-19 settembre) è l’evento internazionale dedicato a pelli, accessori e materiali per la moda e il lusso. Rappresenta un punto di riferimento per la filiera produttiva globale, offrendo una piattaforma per l’innovazione e l’artigianalità. Questa edizione metterà in luce le novità tecnologiche che guidano il settore.

MICAM Milano (15-17 settembre) è il salone internazionale leader nel settore calzaturiero. Con una forte combinazione di tradizione e innovazione, MICAM offre una vetrina unica per le collezioni di calzature più esclusive. È l'evento di riferimento per chi cerca qualità e tendenze all'avanguardia.

Simac Tanning Tech (17-19 settembre) festeggia il suo 50° anniversario come punto di riferimento per le tecnologie destinate alla produzione di calzature e pelletteria. Con 15mila metri quadri di esposizione e oltre 320 espositori internazionali, l’evento si distingue per l’innovazione tecnologica e la sostenibilità, con particolare attenzione all’automazione e all’ottimizzazione dei processi tramite intelligenza artificiale.