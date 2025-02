Milano Fashion&Jewels 2025 tra innovazione, sostenibilità e tendenze

Dal 22 al 25 febbraio 2025, Fiera Milano ospita una nuova edizione di Milano Fashion&Jewels, la manifestazione di riferimento per il mondo dell'accessorio moda, dell'abbigliamento e del gioiello. Un evento in continua espansione, che rafforza la propria identità grazie a un costante impegno nello scouting e nel networking, consolidandosi come una vetrina d'eccellenza e un laboratorio dinamico di confronto e innovazione.

I numeri di Milano Fashion&Jewels

Sono oltre 650 i brand che hanno scelto di esporre in questa edizione, il 38% dei quali proviene dall’estero, da 39 diversi paesi. Tra quelli europei più rappresentati si segnalano Grecia, Spagna, Francia, Germania, mentre dagli altri continenti India, Cina e Brasile. Ma la mostra rafforza la sua vocazione internazionale grazie alla collaborazione con Bijorcha - Who’s Next Paris, che ha creato un ponte tra Milano e Parigi, sostenendo la diffusione della cultura della manifattura del gioiello. Questa partnership rappresenta una straordinaria fusione tra l'eccellenza artigianale e il design di entrambi i paesi, offrendo a brand e designer un'opportunità unica di esprimersi su palcoscenici internazionali di prestigio. Previste nei prossimi mesi anche altre tappe internazionali, che vedranno Milano Fashion&Jewels presente Bucharest, Lodz, Parigi e Roma.

I percorsi di visita

Il percorso di visita di Milano Fashion&Jewels, studiato per rispondere al meglio alle esigenze degli operatori in visita, si sviluppa in tre padiglioni e offre una panoramica completa del fashion system, con collezioni di gioielli, accessori moda e abbigliamento, caratterizzate da materiali e stili differenti.

JEWELLERY: il padiglione dedicato al mondo del gioiello, che celebra l’eccellenza creativa e artigianale di questo settore. Al suo interno, saranno presentate proposte di gioielli che spaziano dalle tendenze più attuali ("gioielli alla moda") a quelle che anticipano il futuro della moda ("gioielli per la moda"). Un'area speciale, "Container of Contemporary Jewels", sarà dedicata al design e all'artigianato contemporaneo, ospitando creazioni innovative che esaltano la bellezza e l'innovazione del gioiello moderno. Le proposte si distinguono per linee audaci e un uso creativo di materiali innovativi e tecniche all'avanguardia.

FASHION ACCESSORIES & APPAREL: total look di accessori moda, abbigliamento ready-to-wear e programmato, con una sezione speciale dedicata alle Resort Collections. Il tema della sostenibilità sarà il protagonista di questo padiglione, rappresentato nelle aree speciali "Exploring Sustainable Fashion", dedicata alla moda slow e indipendente, realizzata in collaborazione con SFASHION-NET, la rete fondata da Guya Manzoni e Marina Savarese. Questa sezione ospiterà dieci brand selezionati, espressione di piccole e medie imprese artigianali che pongono la sostenibilità al centro della loro filosofia . Quest’anno sarà presente anche Equo Garantito, l’Associazione che rappresenta la maggior parte degli attori del commercio equo solidale in Italia, con quattro aziende che incarnano i principi del commercio equo in chiave fashion. Inoltre, Friend of the Earth, il programma di certificazione sostenibile promosso dalla World Sustainability Organization Srl

MFJ DELIVERY: è il padiglione dedicato alla presentazione di soluzioni per “l’immediate delivery” di semilavorati e prodotti finiti nei settori della bigiotteria, gioielleria e tessile. L'obiettivo è offrire ai retailer in visita la possibilità di approvvigionarsi rapidamente di prodotti disponibili subito, da inserire direttamente nei propri canali di vendita.

Le aree speciali

La collaborazione con Poli.Design si rinnova con due aree esclusive, “welcome” di accoglienza ai i visitatori del nostro evento:

VISIONAIRES. Dedicata ai #visionaries che hanno saputo interpretare, con le loro collezioni, gli essential stagionali;

DESIGN DIRECTIONS. Un hub multimediale che esplora e anticipa le tendenze future nel campo dei gioielli e degli accessori moda. Questo spazio esperienziale e multimediale indaga i fashion forecast e i linguaggi contemporanei, offrendo uno sguardo sulle future evoluzioni di stili e materiali. Due le tendenze protagoniste di questa edizione, che guardano al 2027: il trend "DREAMPACT", che unisce la dimensione onirica a quella terrestre, e il trend "ARTISOUL", che celebra la sensibilità del lavoro artigianale.

Un fitto programma culturale e formativo

Anche in questa edizione, la formazione gioca un ruolo fondamentale grazie a un programma ricco di talk, workshop e sfilate, offrendo ai professionisti del settore un’opportunità unica di confronto e ispirazione.

I talk si concentreranno su strategie per negozi e brand, con un focus particolare sulla comunicazione sui social media. Da segnare in agenda, tre giornate di Fashion Catwalk: il primo ciclo di sfilate sarà dedicato alla creatività della moda Made in Sicily e si concluderà con la sfilata degli studenti del Master in Fashion Design IED. Milano Fashion&Jewels prosegue così la sua collaborazione con IED Milano, che vedrà gli studenti del Master presentare collezioni di upcycling in una sfilata speciale durante la fiera.

Milano Fashion&Jewels è anche partner del XXXV Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti – RMI 2024, contribuendo a dare visibilità ai talenti emergenti.



Infine, l’importante sinergia con MICAM Milano, il Salone Internazionale della Calzatura, e MIPEL, il Salone Internazionale della Pelletteria e dell’Accessorio Moda, che si terranno dal 23 al 25 febbraio, mentre la sovrapposizione con Lineapelle, la mostra internazionale di pelli, accessori, componenti e tessuti, sarà parziale e si svolgerà dal 25 al 27 febbraio. Una sovrapposizione temporale che genera un ecosistema sinergico che unisce il mondo dell’accessorio moda, del gioiello, della calzatura e della pelletteria nel quartiere fieristico di Fiera Milano, offrendo agli operatori in visita l’opportunità di avere una panoramica completa sulle ultime novità del fashion system.