Milano Home 2025: un Grand Tour tra artigianato, innovazione e sostenibilità

Apre domani Milano Home, la manifestazione fieristica di Fiera Milano dedicata al settore del complemento d'arredo, dell'oggettistica e della decorazione per la casa. Presenti in mostra 600 i brand che hanno scelto di esporre in questa edizione, il 34% dei quali proviene dall’estero, da 32 diversi paesi. Tra quelli europei più rappresentati si segnalano Francia, Germania Spagna, Danimarca e Olanda, mentre dagli altri continenti Stati Uniti e Giappone.

Quattro padiglioni per raccontare la casa

Il racconto degli oggetti rimane al centro della manifestazione, attraverso i racconti e le storie di produttori, i maestri artigiani e i giovani talenti emergenti. Il tema di quest'edizione sarà il Grand Tour, un richiamo all’antica tradizione del viaggio di scoperta che conduce i visitatori in un’esperienza unica di esplorazione, conoscenza e celebrazione delle eccellenze artigianali e produttive.

E Il viaggio di Milano Home si sviluppa attraverso quattro padiglioni- Elements, Vibes, Mood e Taste - che mostrano visioni complementari per raccontare e interpretare la casa attraverso ispirazioni, materiali e stili diversi, affiancati da diverse aree speciali , pensate per offrire ai visitatori un’esperienza coinvolgente e per valorizzare il meglio della produzione italiana e internazionale.

Milano Home: storie di maestria e ricerca

Qui l'eccellenza artigianale, unita alla creatività di designer e produttori, racconta storie di maestria e ricerca:

NOVEBOTTEGHE | Convergenze Materiche - Il progetto espositivo, ideato da gumdesign, racconta del saper fare, del territorio e delle sensibilità artigianali in tutta Italia attraverso l'esperienza di nove protagonisti.

MANIFATTURE IN SCENA - Una piazza ideale, intorno a cui sono disposti dei 'teatri-palcoscenico', microarchitetture che ruotano attorno a un polo centrale: ideato e curato dall'architetto Ulderico Lepreri, 'Manifatture in Scena 'presenta brand di tradizione secolare, ma anche realtà più recenti.

THE GREEN CIRCLE – Ideato e curato da Raremood, il dipartimento di Bio Interiors di Goldmann & Partners, unisce eccellenza estetica, funzionalità e un profondo rispetto per l’ambiente, attraverso 50 nuove proposte selezionate in tutto il mondo.

L’ISOLA DI VETRO - realizzata con il Consorzio Promovetro di Murano, l'esposizione presenta un ventaglio di opere create dai maestri vetrai per offrire uno sguardo sull'estrema varietà di tecniche e prodotti che l’isola di Murano sa ancora offrire.

E ancora, BRAND POWER, uno spazio dedicato al mondo del promozionale e ai sistemi premianti per industria e retail dove trovare soluzioni innovative per valorizzare il rapporto con i client, e PIAZZA DI CARTA, un'area interamente dedicata allo stationery e agli oggetti del mondo della carta e della scrittura.

Incontri, workshop e formazione a Milano Home

E a completamento dell’offerta espositiva un programma straordinario di incontri e workshop pari a circa cento ore di formazione offre l’occasione unica di approfondire tendenze, interpretare i cambiamenti e rafforzare il ruolo del negozio come vero portavoce dell’eccellenza artigianale e produttiva. Dai laboratori sensoriali agli appuntamenti di Business Matching, ogni evento è pensato per fornire strumenti concreti e strategie all'avanguardia per affrontare il cambiamento ed elevare la propria offerta.

Grazie alla ricchezza dell'offerta espositiva e al focus sui retailer, Milano Home conferma la propria capacità di agire da connettore per tutta la filiera del mondo casa: produttori, buyer, distributori, artigiani di eccellenza, interior designer, piccole strutture ricettive trovano qui un punto di riferimento e un luogo dove cogliere in anticipo le tendenze, valorizzare il savoir-faire e guidare l’evoluzione del settore.