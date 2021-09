Nuove formule di business: torna Salone Franchising Milano

Dal 21 al 23 ottobre 2021 torna a fieramilanocity_Mico, Salone Franchising Milano, appuntamento per il mondo dell’affiliazione commerciale che da 36 edizioni si conferma punto di riferimento del settore. Mettersi in proprio è un’ambizione di molti, ma spesso mancano le conoscenze e l’esperienza necessaria per fare il grande passo senza rischiare troppo. Organizzato da Fiera Milano con la collaborazione di Fandango Club Creators, Salone Franchising Milano offre risposte concrete a chi desidera aprire un’attività con un rischio calcolato, mettendo a disposizione degli aspiranti imprenditori proposte vincenti in settori differenti, con esempi e progetti concreti per costruire un’attività su solide basi.

Tante idee per il franchising, ma non solo: saranno a disposizione per un confronto e una consulenza, le storie personali di imprenditori che ce l’hanno fatta, permettendo ai visitatori di prendere visione di tante proposte di qualità, senza dimenticare le opportunità di crescita con offerte dedicate a chi ha già un’attività e vuole fare un salto di qualità. Anticipato dal format Mind Your Business, che in questi mesi ha portato davanti alla platea di Linkedin, e degli altri canali social, numerosi imprenditori con le loro storie di successo, ottenendo quasi 400.000 views per le 6 puntate già realizzate, Salone Franchising Milano sarà una manifestazione fluida e coinvolgente, che porterà in fiera il meglio per il business di domani. Tra le aree che animeranno la manifestazione ci sarà Get inspired, spazio che prende spunto dagli inspirational talk di Mind your Business. Un vero e proprio palco su cui si alterneranno le storie degli espositori (al mattino) e altre figure di grande interesse con interventi dedicati a focus specifici (al pomeriggio). L’accesso all’area sarà attraverso un biglietto dedicato e rappresenta il think tank della manifestazione.

Get better sarà l’area dedicata alla formazione: un calendario di incontri permetterà agli aspiranti imprenditori di prendere contatto con l’esperienza specifica di grandi realtà le cui conoscenze sono indispensabili al settore del franchising.

Get an advice ospiterà la consulenza one to one e consentirà all’aspirante imprenditore di comprendere al meglio le dinamiche di sviluppo della rete, le pratiche legali concernenti l’attività tra cui l’internazionalizzazione, ma anche tutto ciò che c’è da sapere relativamente al marketing e la digital strategy. Non mancherà spazio per il mondo retail e dei servizi, dove grande attenzione sarà offerta alle start up, ma anche le best practice internazionali che troveranno momenti dedicati. Infine, largo ai giovani, con iniziative aperte ai ragazzi che puntano al successo. Salone Franchising Milano sarà un appuntamento immancabile per chi vuole costruire il business del futuro, una piattaforma di contenuti, storie e idee tutte da scoprire. L’appuntamento è dal 21 al 23 ottobre 2021 a fieramilanocity_MiCo. Per saperne di più: https://www.salonefranchisingmilano.com/