Racquet Trend Expo: Fiera Milano diventa punto di riferimento anche per live ed eventi sportivi

Fiera Milano ha presentato oggi all'arena civica di Milano Racquet Trend Expo, per la prima volta negli spazi espositivi di Fiera Milano a Rho, dal 7 al 9 marzo 2025. Un format unico in Europa, interamente dedicato a tutti i principali sport di racchetta, in grado di coinvolgere i settori B2B e B2C per offrire un'esperienza unica a professionisti ed appassionati. Un primato consacrato in un prestigioso palcoscenico: Racquet Trend Expo - evento ideato da Next Group e coorganizzato da Padel Trend insieme a Fiera Milano - verrà realizzato all’interno dei padiglioni Fiera Milano, che ospiteranno i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, facendosi così tra i capifila di un’era di grandi eventi sportivi a livello globale.

Tennis, padel, pickleball, beach tennis e tennistavolo: tutto il mondo dei principali sport di racchetta saranno presenti con aree dedicate, dove gli appassionati potranno trovare tutte le novità di settore e non solo, presso gli oltre 100 stand presenti, oltre a cimentarsi sui 21 campi allestiti, partecipare a clinic, eventi, competizioni, spettacoli e convegni, alla presenza di campioni, coach, vip e leggende di questi sport.

Conci: "Fiera Milano punto di riferimento per sport, spettacolo e intrattenimento"

Francesco Conci, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano, ha commentato: "Fiera Milano non è solo una fiera, ma un luogo dove gli eventi prendono vita, si realizzano e accadono, trasformandosi in esperienze uniche. Anche per questo abbiamo scelto di essere co-organizzatori di Racquet Trend Expo, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport di racchetta, che incarna perfettamente la nostra missione: creare eventi che uniscono passione, intrattenimento e community. In Fiera Milano non ci limitiamo a ospitare manifestazioni, ma le produciamo, le plasmiamo affinché diventino veri e propri spettacoli. Ogni evento a Fiera Milano è pensato per coinvolgere ed emozionare, lasciando un segno in chi vi partecipa. Con il suo dinamismo e la sua capacità di innovazione, Fiera Milano si conferma il luogo ideale per vivere esperienze straordinarie, un punto di riferimento per chi considera lo sport, lo spettacolo e l’intrattenimento non solo un passatempo, ma una vera passione di vita".

Pontini: "I padiglioni di Fiera Milano pronti a diventare il nuovo Live Dome"

I padiglioni 13 e 15 di Fiera Milano Rho sono dunque già pronti a diventare il nuovo "Live Dome" di Fiera Milano, una struttura versatile e che sarà in grado di ospitare eventi live con una capienza massima di 30mila spettatori. Ha spiegato ad Affaritaliani.it Milano Marco Pontini – Direttore Live e Sponsorship Fiera Milano: "Fiera Milano si apre ai grandi eventi live che vanno offertare la nostra offerta legata alle esposizioni. Sport, concerti, family show, eventi culturali e produzioni televisive: occasioni di aggregazione ed intrattenimento che sembra più Fiera Milano vuole portare a milanesi e lombardi. Iniziamo con questa edizione di Racquet Trend, che approda a Fiera Milano dopo una fantastica esperienza ad Allianz MiCo. Si tratta di una prima assoluta, perchè sono gli spazi che vedranno Fiera Milano ospitare durante le Olimpiadi di Milano Cortina le gare delle discipline di speed skating hockey femminili. Spazi che diverranno il nostro Live Dome. Fiera Milano come casa dei grandi eventi live".



Riva (Comune di Milano): "Racquet Trend, una occasione unica per rafforzare le sinergie"

Intervenuta anche l'assessore allo Sport del Comune di Milano Martina Riva: “Negli ultimi anni, gli sport di racchetta hanno saputo evolversi, conquistando nuovi spazi, nuovi pubblici e creando opportunità sempre più ampie. Racquet Trend Expo dà spazio a questa crescita, valorizzando le diverse anime di un settore che unisce tradizione e innovazione, agonismo e socialità. Un evento di questa portata, ospitato a Milano in un momento così significativo per lo sport italiano, a meno di un anno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, rappresenta un’occasione unica per rafforzare la sinergia tra istituzioni, federazioni, imprese e praticanti. È attraverso collaborazioni strategiche e visioni comuni che possiamo garantire un futuro solido e ambizioso per questi sport, sostenendone la diffusione e rendendoli sempre più accessibili a tutti”.

Racquet Trend: l'evento dedicato ai principali sport di racchetta

L'evento è patrocinato da CONI, CIP, Sport e Salute, Comune di Milano e con la partecipazione dell’ENIT SpA, e rappresenta il primo format in Europa interamente dedicato a tutti i principali sport di racchetta, coinvolgendo i settori B2B e B2C. Una iniziativa ideata da Next Group e co-organizzata da Padel Trend insieme a Fiera Milano. Tennis, padel, pickleball, beach tennis e tennistavolo: tutto il mondo dei principali sport di racchetta - grazie alla fondamentale collaborazione di FITP e della FITET - saranno presenti con aree dedicate, dove gli appassionati potranno trovare tutte le novità di settore e non solo, presso gli oltre 100 stand presenti, oltre a cimentarsi sui 21 campi allestiti, partecipare a clinic, eventi, competizioni, spettacoli e convegni, alla presenza di campioni, coach, vip e leggende di questi sport.

L’evento sarà inoltre un itinerario che integrerà alle discipline dei racquet sports, un’ampia area dedicata al Turismo Sportivo, attraverso l’iniziativa “Le Vie dello Sport”, strizzando un occhio anche ai settori dell’alimentazione e del wellness, con una significativa presenza anche del mondo fitness, a supporto e potenziamento di una cultura della salute e del benessere. Tutto organizzato con un occhio alla sostenibilità: particolare attenzione sono infatti date alle soluzioni ecologiche, a partire dagli allestimenti, con l’obiettivo di ridurre al massimo l’impatto ambientale. Inoltre, parte fondamentale della kermesse, sarà anche l’attività B2B e di networking, favoriti da una fitta agenda di matchmaking. Racquet Trend Expo sarà infatti una piattaforma commerciale dove aziende, circoli e professionisti potranno far incontrare domanda e offerta, rafforzare relazioni commerciali e aprire nuovi mercati. A questo scopo e per approfondire la conoscenza del mercato sono stati organizzati numerosi workshop, convegni e seminari, ospitati all’interno del Racquet Trend Evolution Forum.

I campioni sportivi che parteciperanno all'evento

Saranno molti i campioni, ex sportivi e personaggi dello spettacolo attesi su 21 campi da gioco che animeranno la 3 giorni milanese con esibizioni e clinic. Partendo dal tennis, saranno presenti Adriano Panatta, Paolo Canè, Diego Nargiso, Laura Golarsa, Omar Camporese, ed i noti coach internazionali Samuel Lopez, Antonio Cascales, Massimo Sartori, Giorgio Galimberti, Thomas Fabbiano e Daniel Panajotti. Da citare la presenza delle famose scuole come la Rafa Nadal Academy, Ferrero Academy, Accademia Vavassori, Golarsa Tennis Academy, Horizon Tennis Academy e la Galimberti Tennis Academy.

Passando al padel, saranno presenti alcune “legend” del calibro di Seba Nerone, Pablo Lima, Sanyo Guttierrez, Miguel Lamperti, Mati Diaz, Gaston Malacalza e la grande giovane rivelazione Tino Libaak. Sempre presenti le gettonatissime Academy, quali: Cepac, Padel M3, Set Academy e Gustavo Pratto Academy. Molto gradita la presenza di Marcela Ferrari, selezionatrice delle nazionali italiane, come quella di alcuni dei nostri giocatori migliori quali Lorenzo Di Giovanni, Michele Bruno, Emily Stellato, Giulia Sussarello, Giulia Dal Pozzo, Carlotta Casali, Francesca Campigotto.

Non mancheranno di certo le competizioni tra i giornalisti con l’evento Grandi Firme, ma soprattutto garantita la presenza dei tanti ex giocatori di calcio, basket e personaggi dello spettacolo tra cui: Vieri, Amoruso, Borriello, Gomez, Oddo, Denis, Dida, Quagliarello, Cambiasso, Budel, Panucci, Locatelli, Ceccarelli, Handanovic, Iuliano, Basile, Romanò, Diop, Migliazza, Basilico, Barbieri, Fierro e Barbato.

Il progetto "Le vie dello sport"

Tra gli ambiti di sviluppo più promettenti e quale importante novità, verrà data rilevanza al turismo sportivo, con il progetto “Le Vie del Sport” attraverso appuntamenti che metteranno in connessione buyers, hotel, agriturismi, resort, travel planner, agenzie di viaggio, agenzie di incentive, academy internazionali, tour operator, strutture sportive ed espositori, al fine di gettare le basi per sinergie future, attraverso un’occasione unica per creare nuove partnership, espandere la propria rete professionale e condividere competenze strategiche. Il turismo sportivo sta infatti diventando sempre più importante per l'economia italiana.