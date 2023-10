A Cremona il salame diventa uno strumento musicale. Ecco chi lo "suona"

Un'artista cremonese ha transformato un salame in una tastiera

L'innovazione e la creatività non conoscono confini. A Cremona, città rinomata sia per la sua tradizione musicale e culinaria, un'artista locale ha trasformato un salame in una tastiera musicale, unendo in modo sorprendente due mondi apparentemente distanti.

Il cervello dietro questa innovativa creazione è Nicolò Zilocchi, un sound engineer di Cremona con una passione per la sperimentazione sonora. In vista della Festa del Salame, ha messo a punto un'incredibile tastiera che ha il salame come componente principale. Ma questa non è una tastiera ordinaria; è un capolavoro di ingegneria che trasforma il tocco sul salame in una sinfonia di suoni che spaziano dall'organo alla batteria elettronica.

Il processo di creazione di questa straordinaria tastiera ha richiesto la collaborazione di esperti artigiani e tecnici del suono. Prima di tutto, è stato selezionato un salame di altissima qualità, perfetto per essere trasformato in un'opera d'arte musicale. Quindi, sono stati installati dei sensori speciali all'interno del salame. Questi sensori, sensibili al tocco, sono stati collegati a un sofisticato sistema di sintesi sonora, sviluppato da Nicolò Zilocchi stesso.

"Da una parte abbiamo una sezione di salami che riproducono il suono degli archi - ha spiegato il sound engineer all’Ansa -, mentre dalla parte opposta salami che richiamano una batteria elettronica. Per suonarli, basta toccarli: ogni tocco dà vita a un suono che trasforma questa tavola in una tastiera".

L'effetto è stupefacente. Ogni volta che si tocca un tasto sulla tastiera di salame, il sensore rileva il contatto e lo trasforma in una nota musicale. La variazione nella pressione e nella posizione del tocco produce una vasta gamma di suoni, dando vita a una performance musicale completamente originale.

"In questo modo celebriamo il salame in tutti i sensi" ha spiegato Stefano Pelliciardi di SGP Grandi eventi, organizzatore della kermesse. "Questa installazione innovativa e particolare fa conoscere al pubblico anche il suono dell'insaccato amato da tutti, eccellenza del territorio cremonese". La Festa del Salame, andata in scena a Cremona il 6, 7 e 8 ottobre scorsi, è un evento dedicato ai salumi in tutte le loro forme. Si svolge per tre giorni con degustazioni gratuite, incontri culturali e competizioni gastronomiche presso il PalaSalame, nei giardini di Piazza Roma. È promossa dal Consorzio di Tutela Salame Cremona IGP e da Confartigianato Imprese Cremona, con il patrocinio del Comune di Cremona e il sostegno della Regione Lombardia.