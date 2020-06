Absolut lancia ABSOLUT BETTER TOGETHER, nuova edizione limitata 100% italiana

La nuova edizione limitata è realizzata in collaborazione con MSGM: il brand di moda, dallo spirito libero e dalla vocazione contemporanea, ha letteralmente “vestito” sei bottiglie di Absolut Vodka, creando un outfit originale e moderno disponibile in sei varianti di colore che ricreano l’arcobaleno.

Lo speciale messaggio lanciato dalla Limited Edition - “Nothing makes sense when we’re apart” - si legge solo avvicinando due bottiglie, ribadendo oggi più che mai l’esigenza di restare uniti, In più, per ogni bottiglia venduta, Absolut donerà parte del ricavato a favore di Banco Alimentare, contribuendo a fornire pasti a tutte le persone bisognose, colpite dall’emergenza in atto. Per Absolut anche questo è “riscoprirsi vicini”.

LA NUOVA LIMITED EDITION: ABSOLUT BETTER TOGETHER

Absolut presenta, in collaborazione con il brand di moda MSGM, la nuova edizione limitata ABSOLUT BETTER TOGETHER, disponibile in sei varianti di colore che ricreano l’arcobaleno e in tiratura limitata di 20.000 bottiglie.

ABSOLUT BETTER TOGETHER è una Limited Edition molto speciale che racchiude nel nome il senso stesso del progetto e che si differenzia dalle altre edizioni limitate principalmente per tre motivi: il particolare periodo storico in cui viene presentata, il messaggio che intende condividere e che si tratta di un progetto 100% italiano.





Negli ultimi mesi è stata sperimentata una nuova condizione di distanza forzata - social distancing - causata dall’emergenza sanitaria mondiale che, se da un lato ha allontanato fisicamente le persone, dall’altro ha contribuito ad accrescere la consapevolezza dell’importanza delle relazioni sociali e del bisogno di avere i propri cari vicini.

Credendo fortemente nella vicinanza e nell’inclusività soprattutto in un momento storico delicato come quello attuale, Absolut lancia così il messaggio positivo che “Nothing makes sense when we’re apart”, celebrando la ritrovata consapevolezza del bisogno di vicinanza e ricordando a tutti che è proprio in un momento così che essere uniti fa la differenza. Per trasmettere in maniera diretta quest’idea il messaggio stampato su ABSOLUT BETTER TOGETHER è leggibile per intero solo se si avvicinano due bottiglie.

Albena Trifonova, CEO Pernod Ricard Italia dichiara: “Siamo orgogliosi dell'opportunità di collaborare in Italia con un designer italiano, per gli italiani. Tutte le grandi cose iniziano da piccoli passi e questo è uno dei nostri, attraverso Absolut e la collaborazione con MSGM, per sostenere lo spirito di unità, condivisione e avvicinamento delle persone attraverso la convivialità.

Il progetto racchiude un forte simbolismo di unione dato dalla connessione della precisione svedese con la creatività e il pensiero progettuale italiano, il gioco cromatico vivido di MSGM con la purezza e la ricerca di perfezione di Absolut.

Siamo sinceramente grati a Massimo Giorgetti per questo mix stimolante che condividiamo con orgoglio con tutti gli italiani”.

Joao Rozario, Direttore Marketing di Pernod Ricard Italia, afferma: “Il periodo storico attuale, durante il quale stiamo vivendo una situazione di “new normal”, ci ha reso più consapevoli, come mai prima d’ora, che abbiamo bisogno gli uni degli altri per superare le difficoltà che l’emergenza sanitaria ha creato. La nuova Limited Edition Absolut Better Together esprime come il separarci ci abbia fatto riscoprire ancora più vicini.

La collaborazione virtuosa tra Absolut e MSGM si fonda su valori comuni ai due brand, tra questi la capacità di interpretare il presente con uno sguardo libero, fresco e progressista. Il tutto, insieme ad un’estrema attenzione alla qualità e sempre in chiave responsabile”.

MSGM X ABSOLUT

MSGM, fondato da Massimo Giorgetti, che da sempre si contraddistingue per la sua attitudine alle contaminazioni sperimentali con altri mondi come l’arte contemporanea e la musica, ha pensato e realizzato ad hoc per la bottiglia Absolut Vodka un outfit originale e contemporaneo, disponibile in sei varianti di colore che ricreano l’effetto arcobaleno. Il look della bottiglia, coerente con l’anima di entrambi i brand e assolutamente originale, è dato dalla riproduzione di un capo iconico di MSGM, una mini hoodie tinta con la tecnica di tendenza tie-dye.

Un’altra particolarità dell’edizione limitata è lo speciale messaggio “Nothing makes sense when we’re apart” stampato con inchiostro fluorescente che lo rende visibile anche al buio e leggibile per intero solo se si avvicinano due bottiglie.

Massimo Giorgetti, fondatore e direttore creativo di MSGM, dichiara: “Sono entusiasta di questa collaborazione con Absolut Vodka, un brand leggendario, un nome capace di evocare, in due sillabe, tutto quello che la nightlife rappresenta e ha rappresentato negli anni. Momenti, luoghi, storie di divertimento, musica e passione; dagli anni Settanta ai miei amatissimi Novanta, fino ad oggi.

Sono inoltre orgoglioso di poter entrare, con MSGM, nello storico delle collaborazioni di Absolut, fitto di artisti, designer e marchi internazionali, e di farlo per un’occasione così importante, il Pride Month.

Le mini felpe che vestono le bottiglie, nell’iconico tie-dye MSGM, riprendono i colori della bandiera LGBTQ, la quote intende lanciare un importante messaggio di unione, oggi più attuale che mai”.

ABSOLUT X BANCO ALIMENTARE

Coerentemente con l’anima del progetto, Absolut ha deciso di restare vicino a chi è stato colpito più duramente dall’emergenza sanitaria, devolvendo, per ogni bottiglia, venduta parte del ricavato a favore di Banco Alimentare, che si occupa di raccogliere e ridistribuire generi alimentari a chi è in difficoltà.

Il brand conta attraverso il suo contributo di aiutare Banco Alimentare a recuperare e distribuire circa 70.000 kg di alimenti, equivalenti a circa 140.000 pasti, da donare alle persone più bisognose, colpite dall’emergenza in corso (un pasto equivale a 500 grammi di alimenti secondo una stima della European Food Banks Federation di cui Banco Alimentare fa parte).

Questo tipo di impegno e di attenzione verso chi ha più bisogno è un modo secondo Absolut di riscoprirsi più vicini.

ABSOLUT BETTER TOGETHER è un vero e proprio oggetto da collezione, come tutte le Limited Edition del brand, reso ancora più esclusivo dalla tiratura limitata di 20.000 bottiglie e dalla disponibilità in 6 varianti di colore.

Disponibile da luglio nella grande distribuzione e dal 25 giugno in anteprima online nei migliori e-tailers.

Prezzo consigliato: 14,90 euro