La texana Whole Foods Market premia Agritalia come migliore fornitore del 2019

Va ad Agritalia, azienda campana leader nella vendita di prodotti agroalimentari italiani sul mercato statunitense, l’importante riconoscimento di migliore fornitore nazionale del 2019. A ricevere il premio Sergio Massa che, con il fratello Stefano, ha in gestione l’azienda. La cerimonia di consegna si è svolta nel quartier generale del gruppo Whole Foods Market ad Austin nel Texas, attivo nella grande distribuzione americana e riconosciuto tra le migliori catene del Paese per qualità e innovazione dell’offerta, oltre che per il servizio alla clientela.

Whole Foods Market gestisce circa 500 supermercati negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito e si distingue per offrire, sin dalla sua fondazione nel 1980, prodotti di origine controllata e naturale (Organic) oltre a un efficiente servizio di take-away, inoltre si evidenzia per essere una tra le migliori imprese socialmente responsabili. Nel giugno del 2017 è stata acquisita dal gigante Amazon per 14 miliardi di dollari.

Agritalia fa parte del gruppo Agrigest, con sede a Napoli, attivo nella distribuzione e nella logistica avanzata verso i mercati internazionali. Il gruppo vanta oltre 60 milioni di euro di fatturato annuo e impiega circa sessanta addetti diretti.

"Per noi questo riconoscimento è molto importante e ci rende orgogliosi", ha dichiarato Sergio Massa che, con il fratello Stefano, ha creato l'azienda.